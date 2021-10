Koeman: "Hay que jugar sin miedo y demostrar que podemos ganar El Clásico"

El Barcelona recibe este domingo al Real Madrid en el Camp Nou. El primer Clásico de la temporada 2021/2022 se juega en la Ciudad Condal con mucho en juego para uno y otro equipo. Jordi Alba ha entrado en la lista de convocados del conjunto azulgrana y para Ronald Koeman, el lateral está listo para jugar pese a sus molestias. Así ha analizado el técnico neerlandés el encuentro en la previa.

¿Qué significa ganar El Clásico?

"Es verdad que llevamos dos victorias y tenemos buenas sensaciones. Hay muchísima ilusión por jugar y demostrar que queremos ganar a nuestro público. Ojalá haya un campo lleno con gran ambiente y que nuestra gente disfrute".

Distancia con el Real Madrid

"Es uno de los partidos importantes y hay mucha temporada aún por delante. El partido ante el Bayern fue distinto, pero sí es verdad que podemos demostrar que estamos en el buen camino y el resultado es importantísimo. Hay que jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar y demostrar esas ganas desde el inicio".

Koeman, en el banquillo Reuters

¿Quién se juega más?

"Los dos nos jugamos mucho. Pueden pasar muchas cosas. No es decisivo, pero si ganamos nos ponemos por delante".

¿Hay pesimismo en el entorno culé?

"No sé si la gente tiene esta desconfianza. Nosotros, no. Sabemos qué podemos hacer y queremos demostrarlo. Para un Clásico no hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos nuestra gente. Yo no tengo este miedo. Queremos demostrar una vez más que tenemos un buen equipo".

Jordi Alba

"Es verdad que tuvo unas molestias y ha entrenado normal y está para jugar".

Ansu Fati y Vinicius

"Son jugadores que están demostrando mucho. Van buen por buen camino. A Ansu hay que dejarle tranquilo para que se pueda recuperar y tener físico y ritmo que necesita cada jugador y no hay que pensar que es sólo Ansu. Es parte del equipo".

Renovaciones de Pedri y Ansu

"Es verdad todo esto, pero primero hay que ganar. Un resultado en un Clásico hace que cambie mucho de estar en lo bueno o lo malo".

Mejor plantilla

"No sé. Soy entrenador del Barça. Sí hay diferencia en experiencia, pero también la tenemos con otros jugadores. Ellos tienen jóvenes como nosotros y estamos más o menos igual. Hay detalles en que pueden ser mejores y otros en que somos mejores. Los dos intentamos sacar el máximo rendimiento de todos y por eso no veo favorito claro".

Ronald Koeman, en un partido del Barcelona en la Champions League 2021/2022 Reuters

Falta de efectividad en la Champions

"He hablado con el equipo de este tema. El otro día era diferente ir 3-0 que 1-0".

Más presión

"Más presión no puedo tener ya. Siendo entrenador del Barça, hay que llevar esto y sé de la importancia de esto. He perdido y ganado Clásicos como jugador y hay que ver el lado positivo de disfrutar. Es mi primer Clásico como entrenador con público y esto es diferente. Hay que tener ilusión para ganar el partido".

Confianza de Laporta

"Sin bromas, no le hace falta decir al presi cada día que sigo. Me siento respaldado, pero ya sé que todo depende de los resultados".

Una victoria para despegar

"Es importante ganar y nos daría mucha confianza con todos los cambios que hacemos y los jóvenes que están entrando. Por nosotros mismos, todos los jugadores trabajan para ganar y mejorar cosas en el campo con o sin balón. No siento que sea un examen pero es un Clásico que queremos ganar y hay que demostrarlo".

¿Ganar reforzaría su imagen?

"No depende de un partido solo. Es cierto que tuvimos una semana importante en casa y hay que estar preparados".

Planteamiento

"Ninguno de los dos podemos sorprender. El Madrid es un equipo experimentado que sabe llevar el partido y nosotros priorizamos la posición de balón. Ellos juegan bien a la contra. En varios partidos nos han hecho daño en este sentido. Hay que tener organización defensiva al perder el balón. Hay que buscar equilibrio y tener personalidad con el balón".

Koeman, colocándose en el banquillo Reuters

Los debutantes en Clásico

"Hay que jugarlo. Hay suficientes jugadores que han vivido un Clásico muchos años y pueden ayudarles. Hay que disfrutar del ambiente grande de mañana y jugar con personalidad para hacer el trabajo que queremos hacer".

Fortalezas a explotar

"Tenemos un bloque con buena posición de balón y hay que tener profundidad y efectividad. Seguramente ambos equipos no crearán muchas oportunidades y hay que tener efectividad. Tenemos jugadores de calidad y hay que hacer lo mejor de sí mismo cada uno para ganar".

