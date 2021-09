"Koeman se ha autodestruido": comienza la guerra con Laporta en el Barça

La tensión en el Barcelona crece. Ronald Koeman ha reventado el status quo con sus críticas a Joan Laporta y en el entorno culé ya divisan una guerra que puede acabar con su cabeza sobre la mesa en un futuro no muy lejano. Tanto es así que el que fuera jefe de campaña del presidente azulgrana ha lanzado un serio aviso al técnico neerlandés.

Lluis Carrasco, cercano de Laporta, se pronunció en Twitter: "Koeman se ha autodestruido. Laporta lo mantiene contra toda lógica y se lo paga creando incendios y más incendios", dijo en un mensaje en su perfil en la red social.

Y añade en una segunda parte: "Laporta comete errores, pero sabe hasta donde puede llegar. Y si lo vacilas estás muerto. Mirad Ilaix...", dijo el director de 'Estimem el Barça' recordando cómo el canterano acabó apartado del primer equipo si no renovaba.

Koeman s’ha auto-destruit..

Laporta el manté contra tota lògica i li paga creant incendis i més incendis.

Laporta comet errors però sap on vol arribar, i si el vaciles, estàs mort.

Mireu Ilaix…

La reacción de Carrasco, que acompañó con un emoji de un corazón, llegó tras lo que dijo Koeman en una entrevista reciente: "Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente en dos ocasiones", aseguró el preparador neerlandés. "Eso se puede hacer en privado. Me gusta cuando un presidente está comprometido y hace preguntas, sólo que eso no debe pasar en la prensa. Ese era el problema".

Pero Carrasco no fue el único que entró al trapo. También Enric Masip, adjunto a la presidencia del Barcelona, respondió a otras palabras de Koeman, cuando dijo "gracias a mí, este club tiene futuro". El exjugador de balonmano replicó así: El club tiene futuro gracias al cambio de junta directiva y Presidente que cambió el desastre. Podía haber sido el final del club. No es una frase hecha, es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas. Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar".

