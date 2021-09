Koeman abre una guerra con Laporta: "Habló demasiado, gracias a mí este club tiene futuro"

El FC Barcelona no tiene ni un día de calma. Justo cuando su máximo rival, el Real Madrid, despega con su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti, el técnico del club catalán dispara contra su presidente en lo que ya es el estallido de una guerra interna en toda regla. Koeman sabe que Laporta no le quiere en el banquillo y no se va a callar ni una.

Eso es lo que está demostrando en las últimas fechas. Y en su última aparición se ha encargado de dejarlo claro una vez más asegurando que Joan Laporta ha hablado demasiado sobre la relación entre ambos, especialmente sobre el tratamiento del equipo y su renovación, y además no ha dudado en afirmar gracias a él, el club tiene futuro.

Palabras que no habrán sentado muy bien a la directiva del club azulgrana y en especial a un Laporta que llegó a la presidencia del club con varios nombres de entrenadores encima de la mesa. Sin embargo, la situación económica del club hace imposible que ni se pueda echar a Koeman ni se pueda firmar a otro gran entrenador.

Mientras tanto, el neerlandés sigue abriendo fuego contra su dirigente como ha hecho en una entrevista concedida a la cadena NOS de su país. Allí, el entrenador y héroe y de la primera Champions del Barça en Wembley ha descrito todas las cosas que le han molestado de su presidente.

"Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente en dos ocasiones. Eso se puede hacer en privado. Me gusta cuando un presidente está comprometido y hace preguntas, sólo que eso no debe pasar en la prensa. Ese era el problema".

Para intentar rebajar la tensión, Koeman aseguró sentirse respaldado por todos en el club, incluido el propio Laporta, aunque no esté totalmente convencido de ello: "Empezando por el presidente, tengo la sensación de que todos estaban completamente detrás de mí. Los jugadores, el resto del personal y los demás miembros de la junta".

Por si esto fuera poco, Koeman siguió echando flores a su trabajo de forma descarada y dejó la gran frase de la entrevista, señalándose a él mismo como el vertebrador del buen porvenir que según él tiene el Barça ahora mismo: "Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien. Gracias a mí, este club tiene futuro".

Para finalizar, analizó en el ámbito deportivo cuál será el momento en el que cree que podrán estar al nivel de otros grandes de Europa: "Faltan dos años para volver a luchar con equipos como el Manchester City o el Chelsea. Hay que aceptar que no podemos hacer cosas que se deberían hacer. Es el momento de los jóvenes. Hay que centrarse y darles la oportunidad. Deportivamente, este club siempre será bueno. La pregunta es, ¿puedes volver al nivel para ganar la Champions y ser el mejor de España durante varios años seguidos? Ese no es el caso en este momento".

