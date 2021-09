Tebas ataca al Real Madrid por las decisiones del Barça: "Hay un secuestro"

La tensión de LaLiga con clubes como el Real Madrid y el Barcelona continúa. Javier Tebas, máximo responsable de la patronal, ha criticado al conjunto merengue por estar detrás de todas las decisiones de los azulgrana. Según el presidente de la competición, la entidad liderada por Joan Laporta está 'secuestrada' por el conjunto merengue.

Tebas ya había dado a entender en otras ocasiones que el Barça estaba condicionado por los postulados del Real Madrid. Una idea que ha repetido una vez más en una entrevista para el diario Sport donde ha llegado a hablar de "secuestro psicológico" que se remonta a la época de Bartomeu y que ha continuado durante esta etapa inicial de Joan Laporta como presidente.

"Tengo la sensación que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad", ha criticado Javier Tebas en dicha entrevista. "Laporta usó como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los cincuenta, y que no quería que volviera a pasar lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológico del que hablaba, ya lo vi con Bartomeu y lo sigo viendo ahora con Laporta", ha indicado el presidente de la patronal.

Histórico acuerdo estratégico con CVC, aprobado por 38 de 42 clubes de LaLiga para dar un gran impulso al conjunto del fútbol profesional Español, manteniendo intactas sus competencias y sus derechos audiovisuales.#LaLiga pic.twitter.com/8aQWfUknN6 August 12, 2021

El dirigente ha indicado que "no significa que Laporta y Florentino Pérez no puedan tener relación", pero ha recordado que "el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no". Una versión que también ha repetido en varias ocasiones, pero que Laporta no ha aclarado.

Este acuerdo, cabe recordar, suponía vender un 10% del negocio a un fondo. Entre otras cosas, se cederían parte de los derechos de televisión que tantos ingresos supone para los clubes. Tanto Real Madrid como Barcelona se opusieron, pero también Athletic u Oviedo.

Las tres entidades de Primera que no firmaron el acuerdo "defienden su modelo de propiedad asociativa y asamblearia, con juntas directivas elegidas por sus socios por mandatos limitados, razones que refuerzan la inconveniencia de aceptar hipotecas patrimoniales", llegó a explicar el Barcelona en un duro comunicado.

Unión por la Superliga

Las relaciones del Real Madrid y el Barcelona han aumentado en los últimos tiempos con motivo de la Superliga. Ambas entidades creen en el proyecto y pese a las presiones de la UEFA se han mantenido en la idea inicial. Junto a la Juventus, son los tres clubes que siguen apostando por impulsar esta nueva competición que relance el consumo de fútbol. Por ello, los vínculos entre las dos máximas entidades españolas se han visto reforzados recientemente.

Tanto a la hora de compartir los diferentes comunicados oficiales, como en los momentos de plantar cara a Aleksander Ceferin por sus amenazas, Real Madrid y Barcelona han seguido un mismo planteamiento. Una situación que no termina de gustar a Javier Tebas, uno de los grandes rivales de la Superliga Europea.

[Más información - El Pacto de Viana estalla: LaLiga y la RFEF vuelven a la guerra del fútbol con el nuevo CSD]

Sigue los temas que te interesan