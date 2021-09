Simeone, en busca de la tecla con Griezmann: "Queremos que sea lo que siempre fue"

El Atlético de Madrid arrancará este miércoles una nueva edición de la Champions League en la que tiene muchas esperanzas depositadas. El título de La Liga conquistado el curso pasado y los fichajes que mejoran la plantilla (Griezmann, De Paul y Cunha) ponen altas las expectativas de los de Diego Pablo Simeone. El 'Cholo' protagonizó este martes su primera rueda de prensa europea del curso.

Casting para hacer el once

No he variado mucho en la forma. Siempre he tomado mi tiempo, resolviendo y en la previa lo decido. Siempre de la misma manera.

Duelo contra el Oporto

Primero veré a un amigo, Conceiçao, que lo está haciendo muy bien. Coincidimos en el Lazio de compañeros y le está dando juego y personalidad en todos estos años al mando. No me espero otra cosa que lo que he visto en su liga y en Europa. Presión, agresividad, mucha velocidad en su juego, con posicionamientos bien claros de cómo encontrar superioridad numérica donde pueden hacer daño…

Para cuánto da la plantilla

No pienso más allá de este partido. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y la dificultad que va a haber.

Adaptación de Griezmann

Más allá de desajustes, ante el Espanyol hubo imprecisión, poca agresividad, intensidad, pero no sólo en un futbolista, sino en el global. Por eso el primer tiempo no fue lo que buscábamos. Queremos que Griezmann sea lo que siempre fue, un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol, y seguramente se verá. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros le tocará cuando le toque, que esté listo para 30, 60, 90 minutos…

Llegar como campeón

La competición es muy dura, cualquier error se paga y a ajustar todo lo que se pueda en cada partido, centrándonos en el Oporto y ya vendrá lo demás.

¿Tiene flor el Atleti?

Los partidos duran hasta que el árbitro pite el final. Y puede pasar cualquier cosa, en el minuto 99 y en el 4.

Juzgado por la gestión de grupo

Se me juzgaba desde el primer día que llegué y se me juzgará ahora. No tengo compromiso con nadie, quiero que el equipo gane y haré lo que crea mejor para que el equipo vaya bien.

