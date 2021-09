La guía de la Champions League 2021/2022: grupos, equipos favoritos y morbo

"Die Meister... Die Besten... Les grandes équipes... The Champions..."; las gargantas del coro de la Academy of Saint Martin y los instrumentos de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres ya están preparados para interpretar por primera vez en esta nueva temporada el himno que todos los aficionados del mundo del fútbol desean escuchar. Cinco clubes españoles representarán a la nación en la edición 2021/2022 de la Champions League que comienza este martes.

Eso sí, una temporada más los focos apuntan al extranjero. Después de que la Premier League demostrase su músculo la pasada temporada con el triunfo del Chelsea sobre el Manchester City, desde Francia amenazan con la primera Champions para el PSG. Los fichajes multimillonarios de Nasser Al-Khelaifi con Leo Messi a la cabeza, unidos a la renovación de Neymar Jr y a que consiguió retener a Kylian Mbappé una campaña más, les colocan como los máximos favoritos.

Real Madrid y Sevilla son los españoles que, a priori, tienen una fase de grupos más suave que los otros tres equipos nacionales. Los merengues casi repiten el grupo que tenían el año pasado con Inter y Shakhtar. Al Borussia Mönchengladbach le sustituye el equipo que se estrena en la máxima competición continental, el Sheriff Tiraspol. Por su parte, los hispalenses se enfrentarán al campeón francés, el Lille, a los austriacos del FC Salzburgo y a los alemanes del Wolfsburgo.

Peor suerte corrieron Atlético de Madrid, Barça y Villarreal. Los rojiblancos tendrán que enfrentarse a Liverpool, FC Oporto y AC Milan, los culés a Bayern Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev y, por último, el submarino amarillo disparará contra Manchester United, Atalanta y Young Boys. Todos ellos tendrán que multiplicar sus esfuerzos para conseguir una plaza en los octavos de final que marquen el inicio de las eliminatorias para determinar un nuevo campeón.

Sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22

El fútbol español quiere demostrar que no hay crisis económica que pueda frenar su liderazgo en Europa. El triunfo de los castellonenses en la pasada edición de la Europa League supuso un nuevo impulso que ha hecho que hasta cinco españoles disputen la competición. El Real Madrid llegó hasta unas meritorias semifinales que serán la altura a superar para la nueva aventura de Carlo Ancelotti. Barça y Atlético quieren volver a la primera plana después de que fueran humillados en la última edición. Además, el Sevilla quiere dar un salto de nivel que le confirme entre la élite europea. El camino al Gazprom Arena de San Petersburgo comienza este martes.

Grupo A

Manchester City

PSG

RB Leipzig

Club Brujas

El grupo de la muerte, sin lugar a dudas, tendrá el llamado 'derbi del Golfo' como el plato fuerte. Leo Messi comenzará su andadura en Champions League con el PSG enfrentándose a Pep Guardiola. Los clubes que han gastado más en este mercado de traspasos pelearán por las dos plazas que promocionan a los octavos de final. El RB Leipzig pondrá complicadas las cosas a ambos en este Grupo A. El Brujas se dará un interesante viaje por Europa con el objetivo de seguir presentando perlas al viejo continente.

El debut de Messi con el PSG Reuters

Jornada 1 - 15/09/2021

Club Brujas - PSG (21:00 horas)

Manchester City - RB Leipzig (21:00 horas)

Jornada 2 - 28/09/2021

RB Leipzig - Club Brujas (21:00 horas)

PSG - Manchester City (21:00 horas)

Jornada 3 - 19/10/2021

Club Brujas - Manchester City (18:45 horas)

PSG - RB Leipzig (21:00 horas)

Jornada 4 - 03/11/2021

RB Leipzig - PSG (21:00 horas)

Manchester City - Club Brujas (21:00 horas)

Jornada 5 - 24/11/2021

Club Brujas - RB Leipzig (21:00 horas)

Manchester City - PSG (21:00 horas)

Jornada 6 - 07/12/2021

RB Leipzig - Manchester City (18:45 horas)

PSG - Club Brujas (18:45 horas)

Grupo B

Atlético de Madrid

Liverpool FC

FC Oporto

AC Milan

Duro grupo para los colchoneros. Jürgen Klopp quiere tener su revancha particular por la eliminación de hace dos temporadas, mientras el Porto buscará seguir creciendo después de su gran edición pasada. El Milan era uno de los peores equipos del cuarto bombo que podía tocar y tratará de despertar de su letargo. No será porque el Atleti no se haya reforzado en condiciones. La llegada de Antoine Griezmann en el último día de mercado fue la guinda en el pastel para una de las grandes plantillas de Europa.

Griezmann, en su presentación con el Atleti junto a Enrique Cerezo y su esposa

Jornada 1 - 15/09/2021

Liverpool - Milan (21:00 horas)

Atlético de Madrid - Oporto (21:00 horas)

Jornada 2 - 28/09/2021

Milan - Atlético de Madrid (21:00 horas)

Oporto - Liverpool (21:00 horas)

Jornada 3 - 19/10/2021

Oporto - Milan (21:00 horas)

Atlético de Madrid - Liverpool (21:00 horas)

Jornada 4 - 03/11/2021

Milan - Oporto (18:45 horas)

Liverpool - Atlético de Madrid (21:00 horas)

Jornada 5 - 24/11/2021

Liverpool - Oporto (21:00 horas)

Atlético de Madrid - Milan (21:00 horas)

Jornada 6 - 07/12/2021

Milan - Liverpool (21:00 horas)

Oporto - Atlético de Madrid (21:00 horas)

Grupo C

Sporting de Portugal

Borussia Dortmund

Ajax AFC

Besiktas

Quizá sea el grupo más flojo de todos, pero también el más igualado. El campeón de Portugal librará una dura batalla frente a un Borussia comandado por Erling Haaland, que podría estar ante su última temporada vistiendo esta camiseta amarilla, y un Ajax siempre combativo. La visita a Turquía puede hacer que alguno se lleve algún susto más de lo esperado.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

Jornada 1 - 15/09/2021

Besiktas - Dortmund (18:45 horas)

Sporting de Portugal- Ajax (21:00 horas)

Jornada 2 - 28/09/2021

Ajax - Besiktas (18:45 horas)

Dortmund - Sporting de Portugal (21:00 horas)

Jornada 3 - 19/10/2021

Besiktas - Sporting de Portugal (18:45 horas)

Ajax - Dortmund (21:00 horas)

Jornada 4 - 03/11/2021

Sporting de Portugal - Besiktas (21:00 horas)

Dortmund - Ajax (21:00 horas)

Jornada 5 - 24/11/2021

Besiktas - Ajax (18:45 horas)

Sporting de Portugal - Dortmund (21:00 horas)

Jornada 6 - 07/12/2021

Ajax - Sporting de Portugal (21:00 horas)

Dortmund - Besiktas (21:00 horas)

Grupo D

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

Ancelotti no puede tener queja del grupo que le ha tocado. Tanto Inter como Shakhtar quizá hayan dado un paso atrás con respecto al nivel de la pasada campaña, aunque ambos equipos le causaron problemas a los blancos. La perita en dulce será el equipo moldavo, o de Transnistria según ellos. Con un Vinicius completamente reformado y las llegadas de David Alaba y Eduardo Camavinga, el Real Madrid quiere dar un golpe encima de la mesa desde la fase de grupos.

Vinicius celebra su gol al Levante besándose el escudo del Real Madrid REUTERS

Jornada 1 - 15/09/2021

FC Sheriff - Shakhtar Donetsk (18:45 horas)

Inter - Real Madrid (21:00 horas)

Jornada 2 - 28/09/2021

Shakhtar Donetsk - Inter (18:45 horas)

Real Madrid - FC Sheriff (21:00 horas)

Jornada 3 - 19/10/2021

Inter - FC Sheriff (21:00 horas)

Shakhtar Donetsk - Real Madrid (21:00 horas)

Jornada 4 - 03/11/2021

Real Madrid - Shakhtar Donetsk (18:45 horas)

FC Sheriff - Inter (21:00 horas)

Jornada 5 - 24/11/2021

Inter - Shakhtar Donetsk (18:45 horas)

FC Sheriff - Real Madrid (21:00 horas)

Jornada 6 - 07/12/2021

Shakhtar Donetsk - FC Sheriff (21:00 horas)

Real Madrid - Inter (21:00 horas)

Grupo E

Bayern Múnich

FC Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

Pues duro también será el grupo para el Barça. Después de perder a Messi y a Griezmann, una nueva ilusión ha nacido con Memphis Depay. Habrá que ver si es suficiente para superar a todo un Bayern con el precedente del 2-8 de Lisboa. Allí también tendrán que viajar para jugar ante un aguerrido Benfica, mientras que Kiev debería de ser una plaza sencilla para los de Koeman. Habrá que ver lo que afecta la guerra abierta entre el entrenador y Joan Laporta.

Memphis Depay celebra un gol con el FC Barcelona Reuters

Jornada 1 - 14/09/2021

Dynamo Kiev - Benfica (21:00 horas)

FC Barcelona - FC Bayern (21:00 horas)

Jornada 2 - 29/09/2021

Benfica - FC Barcelona (21:00 horas)

FC Bayern - Dynamo Kiev (21:00 horas)

Jornada 3 - 20/10/2021

FC Barcelona - Dynamo Kiev (18:45 horas)

Benfica - FC Bayern (21:00 horas)

Jornada 4 - 02/11/2021

Dynamo Kiev - FC Barcelona (21:00 horas)

FC Bayern - Benfica (21:00 horas)

Jornada 5 - 23/11/2021

Dynamo Kiev - FC Bayern (18:45 horas)

FC Barcelona - Benfica (21:00 horas)

Jornada 6 - 08/12/2021

Benfica - Dynamo Kiev (21:00 horas)

FC Bayern - FC Barcelona (21:00 horas)

Grupo F

Villarreal CF

Manchester United

Atalanta Bérgamo

BSC Young Boys

Reeditarán la última final de Europa League los castellonenses y los mancunianos. Será el escollo más duro para el equipo de un Unai Emery que confía en sus opciones para estar presente en la ronda de octavos de final. Eso sí, la incorporación de Cristiano Ronaldo ha supuesto que las tornas hayan cambiado. La Atalanta ha bajado su nivel con respecto al equipo que plantó cara a toda Europa las dos últimas temporadas, mientras que el Young Boys no debería de resultar ningún inconveniente. El nivel de Gerard Moreno y del prometedor Yeremi Pino marcará la diferencia.

Gerard Moreno, con Yeremi Pino en la Supercopa de Europa Niall Carson / PA Wire / Dpa

Jornada 1 - 14/09/2021

BSC Young Boys - Manchester United (18:45 horas)

Villarreal - Atalanta (21:00 horas)

Jornada 2 - 29/09/2021

Atalanta - BSC Young Boys (18:45 horas)

Manchester United - Villarreal (21:00 horas)

Jornada 3 - 20/10/2021

BSC Young Boys - Villarreal (21:00 horas)

Manchester United - Atalanta (21:00 horas)

Jornada 4 - 02/11/2021

Villarreal - BSC Young Boys (21:00 horas)

Atalanta - Manchester United (21:00 horas)

Jornada 5 - 23/11/2021

Villarreal - Manchester United (18:45 horas)

BSC Young Boys - Atalanta (21:00 horas)

Jornada 6 - 08/12/2021

Atalanta - Villarreal (21:00 horas)

Manchester United - BSC Young Boys (21:00 horas)

Grupo G

LOSC Lille

Sevilla CF

Red Bull Salzburgo

VFL Wolfsburgo

Probablemente sea el Sevilla el máximo favorito del grupo a pesar de salir del bombo 2. El campeón de Francia, el Lille, debería de estar un punto por debajo de los de Julen Lopetegui, que no han tenido un verano fácil después de que hayan venido con todo a por Koundé y no se lo hayan conseguido llevar. El Salzburgo siempre presenta promesas interesantes y seguro que darán algún quebradero de cabeza. El Wolfsburgo alemán también debería de ser un rival batible.

Jules Koundé, con el Sevilla Europa Press

Jornada 1 - 14/09/2021

Sevilla - Red Bull Salzburgo (18:45 horas)

Lille - Wolfsburgo (21:00 horas)

Jornada 2 - 29/09/2021

Wolfsburgo - Sevilla (21:00 horas)

Red Bull Salzburgo - Lille (21:00 horas)

Jornada 3 - 20/10/2021

Red Bull Salzburgo - Wolfsburgo (18:45 horas)

Lille - Sevilla (21:00 horas)

Jornada 4 - 02/11/2021

Wolfsburgo - Red Bull Salzburgo (18:45 horas)

Sevilla - Lille (21:00 horas)

Jornada 5 - 23/11/2021

Lille - Red Bull Salzburgo (21:00 horas)

Sevilla - Wolfsburgo (21:00 horas)

Jornada 6 - 08/12/2021

Wolfsburgo - Lille (21:00 horas)

Red Bull Salzburgo - Sevilla (21:00 horas)

Grupo H

Chelsea FC

Juventus

Zenit San Petersburgo

Malmö

El actual campeón de Europa tiene un grupo asequible, ya que le ha tocado una Juventus como su principal rival en un momento de muchas dudas. Sin Cristiano en Turín, Paulo Dybala tendrá que dar el paso adelante que se esperaba de él. El Zenit y el Malmö no deberían de poner en dificultades a ninguno de los dos clubes, pero en Italia están heridos así que no se pueden descuidar demasiado.

Jorginho, con el Chelsea CF Niall Carson / PA Wire / Dpa

Jornada 1 - 14/09/2021

Malmö FF - Juventus (21:00 horas)

Chelsea - Zenit San Petersburgo (21:00 horas)

Jornada 2 - 29/09/2021

Zenit San Petersburgo - Malmö FF (18:45 horas)

Juventus - Chelsea (21:00 horas)

Jornada 3 - 20/10/2021

Zenit San Petersburgo - Juventus (21:00 horas)

Chelsea - Malmö FF (21:00 horas)

Jornada 4 - 02/11/2021

Malmö FF - Chelsea (18:45 horas)

Juventus - Zenit San Petersburgo (21:00 horas)

Jornada 5 - 23/11/2021

Malmö FF - Zenit San Petersburgo (21:00 horas)

Chelsea - Juventus (21:00 horas)

Jornada 6 - 08/12/2021

Zenit San Petersburgo - Chelsea (18:45 horas)

Juventus - Malmö FF (18:45 horas)

