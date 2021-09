La guerra Koeman-Laporta sigue: "Cada uno es dueño de sus palabras"

La situación entre Ronald Koeman y Joan Laporta no pasa por el mejor momento. El entrenador se vio molesto en Países Bajos en sus últimas entrevistas por las filtraciones del presidente a la prensa española sobre su renovación, mientras que el máximo responsable de la entidad no le ha querido dar más importancia. El técnico ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido de Champions League ante el Bayern Múnich para dar un nuevo golpe, así como Sergio Busquets ha pedido que hablen y lo resuelvan.

Desde la plantilla quieren que esta situación finalice cuanto antes. "Quizá es un tema que tienen que hablar Koeman y Laporta. Todos queremos el bien del club. Si tienen algún problema lo tendrán que hablar entre ellos, pero creo que no es así", concretó Busquets. No cabe duda de que la crispación que tienen los jugadores con este tema es visible. Los bandazos de la Junta Directiva con el técnico también lo son: un día le dan zanahoria y al siguiente un palo.

El entrenador también fue cuestionado por esta situación. "Nuestra relación es buena. El club es siempre lo más importante, pero claro que hay cosas que hablamos. Ningún problema con el presidente, hablamos de muchas cosas. Es una relación perfecta para mí, ninguna queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo en algunos aspectos", aseguró Koeman.

El neerlandés también desmintió las condiciones que se filtraron para la renovación. "No es verdad que haya condiciones y no quiero decir nada de mi contrato. Y si toca hablar de eso, hablaremos. Pero de tener argumentos o cosas que tenga que cumplir, no es así. Ser entrenador del Barça es ganar partidos. Lo demás no es importante. Mi futuro no es importante; el del equipo, sí. Y mañana tenemos una oportunidad de competir ante un equipo muy bueno", desveló el técnico.

Busquets le defiende

Sergio, en nombre de todo el vestuario, ha hecho una clara defensa de su entrenador: "Koeman ha tenido un gran impacto. Hemos estado en situaciones difíciles en los últimos años en todos los niveles del club. Para eso trajeron a Koeman, para hacer cambios en una situación difícil. Sabe lo que quiere, tiene mucha experiencia. Quiere trabajar, y en ello está". "Tenemos confianza en el entrenador y en el 'staff'. Venimos de una situación muy difícil pero esos son decisiones del presidente y todos los que estamos aquí siempre remamos en la misma dirección", sentenció Busquets.

¿Ganar la Champions?

Koeman se mostró sorprendido cuando directamente le preguntaron por la posibilidad de ganar la Champions. "No se puede contestar aún si podemos o no ganar la Liga de Campeones. El Chelsea ganó el año pasado y no estuvo entre los favoritos al inicio. Es una pregunta que no se puede contestar", expuso el técnico.

"Podemos hacer daño al Bayern, hay que buscar nuestro estilo para hacer daño al contrario", defendió Koeman sobre este primer partido que tiene aroma a revancha por el 2-8 de Lisboa. "Son cosas que son difíciles de aceptar pero el fútbol es así. Ha pasado tiempo, estamos mentalizados de que tiene que ser diferente y va a ser diferente. Ojalá sea así", argumentó Busquets.

