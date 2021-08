Guardiola pierde su primer título de la temporada: "En este negocio hay que ganar"

Primera decepción de la temporada para el Manchester City. Los skyblues cayeron en la final de la Community Shield ante el Leicester, después de que Iheanacho marcase el único gol del partido. Después, habló Guardiola quien aseguró que para haber disputado el título a estas alturas, su equipo no estuvo mal.

El gol del Leicester llegó en el minuto 89 y de penalti, escapándose así la que hubiera sido la tercera Community Shield para el de Sampedor. Guardiola felicitó al campeón y afirmó que en breve llegan los refuerzos, ya que algunos jugadores del City, de los teóricos titulares, no estuvieron disponibles.

"Felicitaciones a Leicester por la victoria, pero la actuación fue realmente buena. En esta etapa de la temporada, y jugar con los jóvenes, fue excelente. Con un poco de suerte y con mejores decisiones en el último tercio podríamos haber marcado. Pero con todos los jugadores fuera, los jugadores que se han entrenado juntos las dos últimas semanas han sido excepcionales", comenzó diciendo el técnico español.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City Reuters

"Estuvimos tan bien... Este es el primer paso para volver a intentarlo y competir esta temporada", continuó Guardiola. En una semana, el Manchester City debutará en la Premier League ante el Tottenham. "Pasó la temporada pasada, llegamos tarde. Este domingo vuelven siete u ocho jugadores", confirmó.

Buscando mejorar

Guardiola aseguró que el inicio no será sencillo puesto que no están en su "mejor momento", pero que vio cosas interesantes en el duelo ante el Leicester: "Por eso supongo que al principio de la temporada intentaremos conseguir resultados sin dar lo mejor de nosotros. Sabemos que no estaremos en nuestro mejor momento, pero los jugadores estarán mejor el próximo domingo. Ese es el proceso que tenemos que hacer".

"Vi muchas cosas buenas hoy. No creo que hayamos jugado mal y les dije a los muchachos lo orgulloso que estoy. Pero en este negocio hay que ganar", agregó un Guardiola que también opinó sobre Grealish: "Fue realmente bueno. Agresivo, yendo contra los laterales, cada vez que tenía el balón tenía a tres jugadores a su alrededor. Paso a paso irá encontrando lo mejor".

Precisamente, Jack Grealish ha sido recientemente noticia porque se ha revelado que el Aston Villa intentó frustrar su llegada al Etihad Stadium ofreciendo al jugador al Real Madrid. Sin embargo, tal y como ha informado Daily Mail, en el club blanco nunca se plantearon este fichaje.

