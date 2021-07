La Premier League reactiva la investigación contra el Manchester City por el Fair Play Financiero

Primero fue el Paris Saint-Germain y ahora el Manchester City. Los ricos se salieron con la suya cuando fueron investigados por saltarse el Fair Play Financiero (FFP) gracias al TAS. Pero los ingleses podrían verse las caras con la justicia británica por esta cuestión. Desde 2018 el club 'citizen' mantiene una batalla contra la Premier League tras las revelaciones de 'Football Leaks'. Después de negarse a entregar los documentos que se requerían y quedar todo en 'stand by' mientras arrancaba el litigio con UEFA, todo se ha reactivado esta semana tal y como explica el portal iusport.

En junio de 2020, el club presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio británico contra la exigencia de la Premier League sobre esos documentos filtrados en el diario alemán Der Spiegel que sería desestimada un mes después. En noviembre del mismo año, el tribunal ordenó al City dar esos documentos, aunque todo quedó en suspenso por la audiencia en el Juzgado de lo Mercantil que solicitó también el club. Esta se produciría y la sentencia saldría finalmente en marzo de 2021.

El juicio en primera instancia finalizó con la lectura del juez de la situación infiriendo que la información publicada por Der Spiegel no podía considerarse como "significativa" como para que no fuera confidencial. Aún así, el tribunal de apelación le ha dado un duro golpe al Manchester City en su lucha por evitar la entrega de los documentos que ahora tendrá que aportar. La England and Wales Court of Appeal Decisions, en una sentencia publicada este martes 20 de julio, ha rechazado el recurso del club inglés.

"El Club se ha mostrado ansioso por enfatizar ante nosotros que el proceso arbitral se relaciona con un proceso investigativo y disciplinario en curso y confidencial que aún se encuentra en sus etapas iniciales, y que puede ser que nunca se le imputen cargos. Si bien eso puede ser cierto, me parece que este es, en todo caso, un factor que habla a favor de la publicación. Se trata de una investigación que comenzó en diciembre de 2018. Es sorprendente, y una cuestión de legítima preocupación pública, que se hayan realizado tan pocos avances después de dos años y medio, durante los cuales, cabe señalar, el Club ha sido dos veces coronado como campeón de la Premier League", explica la sentencia.

De esta manera, la Premier League podría sancionar al club inglés, en primera instancia, con la retirada de los títulos que ha ganado durante el período en el que la entidad infló intencionalmente los ingresos de los patrocinadores Etihad y Etisalat para cumplir con las regulaciones FFP de la UEFA. Por esta cuestión había sido sancionado por el estamento con dos temporadas fuera de las competiciones europeas y una multa de 30 millones que, finalmente, se ha quedado en un pago de 10 millones de euros y el hecho de que el Manchester City haya podido seguir compitiendo con normalidad en la Champions. Tras la escandalosa resolución del TAS, ahora llega este varapalo al equipo de Pep Guardiola que podría descubrir las verdades del "doping financiero" del que habla Javier Tebas.

