Tebas no descarta que Messi fiche por el PSG o el City: "Sería una prueba del doping financiero"

La renovación de Leo Messi no solo depende del FC Barcelona, también de la aprobación de los movimientos que realice el club catalán para llevarla a cabo. Eso está en manos de LaLiga y Javier Tebas y el máximo mandatario de la patronal ya ha avisado infinidad de veces que no van a hacer ninguna excepción con la entidad culé. Tendrán que cumplir con todos los requerimientos que establece esta institución y no lo tendrá nada fácil Joan Laporta para cerrar todo el círculo.

Este jueves lo ha vuelto a dejar claro en un encuentro con la prensa internacional. "Tengo una buena relación personal con Laporta, como con la mayoría de los presidentes de clubes. Pero una charla sobre la situación de Messi duraría 30 segundos. Hay reglas que hay que seguir y el Barça debe trabajar dentro de ellas, como todos los clubes", concretó el presidente de LaLiga cuando le cuestionaron por la famosa reunión que mantuvieron ambos.

Además, también le cuestionaron por una posible llegada del argentino al Paris Saint-Germain o al Manchester City. "Si el City o el PSG consiguen fichar a Messi, para igualar su anterior contrato con el Barça, será un ejemplo del dopaje financiero del que llevo hablando mucho tiempo", sentenció Tebas. La semana pasada mantuvo una acalorada discusión con Pep Guardiola precisamente sobre esta cuestión acusando al catalán de no haber ganado tanto sin ese supuesto "dopaje financiero".

Leo Messi, pensativo en el calentamiento La Liga

"Nuestros clubes llevan siete años con beneficios. Tienes que preocuparte más del City Group, que acumula mil millones de pérdidas durante las últimas temporadas. No son inversores, son destructores de dinero que crean inflación. ¿Habrías ganado tantos títulos sin dopaje económico?", acusaba Tebas al entrenador del equipo inglés después de que este le acusase de "saber mucho".

"Tebas sabe de todo, más que nadie... Que aprenda y probablemente así el Barça, el Madrid, el Atlético, el Valencia... tendrán todos más recursos para poder hacer las inversiones que tienen que hacer", sentenciaba en una entrevista con TV3. El presidente de LaLiga también le respondería antes de hacer la disertación: "Pep de la Premier aprendo todos los días, sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de la televisión de pago, de China... y de la absolución en el TAS tendremos noticias".

Este jueves también ha hablado con La Sexta el presidente de la patronal explicando que no sabe "si Messi empezará La Liga con el Barça". De hecho, ha dejado claro que es "imposible", siempre que no haya "salidas". También extendió la amenaza para el resto de contrataciones: "Una cosa es pasarse el límite salarial y otra que puedan incorporar o renovar jugadores con la regla del 1x4: cada cuatro euros que ahorran, un euro pueden incorporarlo".

