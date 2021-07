El Barça se plantea ir a los tribunales con los que no se bajen su salario para inscribir a Messi

La situación del FC Barcelona es límite con su vestuario. "El Barça está en situación económica delicada, con pérdidas importantes y una deuda muy grande. Tenemos la masa salarial al 110% y no cumplimos el Fair Play Financiero de LaLiga", explicaba Joan Laporta justo al terminar la pasada temporada. El club quiere volver a contar con Leo Messi y poder inscribirlo, al igual que al resto de los futbolistas que ha fichado este verano; pero no pueden a 21 de julio.

Según informan tanto SPORT como Mundo Deportivo, el club se ha reunido en los últimos días con los agentes de los principales futbolistas, los que tienen un contrato más abultado. Mateu Alemany ha sido el encargado de llevar estas conversaciones con representantes como Vicente Forés, Josep Maria Orobitg y Arturo Canales, que llevan a vacas sagradas como Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets. De momento, no hay acuerdo.

El FC Barcelona se da de plazo máximo el 15 de agosto para lograr estas rebajas, así como algunas salidas que sigan quitando peso a ese límite salarial y que den ingresos líquidos para unas cuentas que no pueden soportar más contratos de este tipo. Desde la llegada de Laporta a la presidencia, la intención de reducir los salarios de algunos jugadores que se aprovecharon de la última junta directiva ha estado siempre encima de la mesa. Ahora el tiempo apremia para anunciar el regreso de Leo Messi.

Jordi Alba, durante la semifinal de la Eurocopa 2020 entre Italia y España Reuters

Parece que el acuerdo con el jugador argentino es total, reduciendo sus emolumentos y aplazando los pagos en un contrato de larga duración para no perder ni un solo euro. Según estas informaciones, Piqué no ha puesto problemas paraa reducirse el sueldo, las conversaciones con Busquets también van bien y Sergi Roberto renovaría a la baja. Las dificultades están llegando con futbolistas como Jordi Alba. También hay otros muchos que no se van a tocar su contrato. Contra estos, el club se plantea acudir a los tribunales. La información explica que el Barça quiere evitar esta situación, pero se lo plantearían si no hay más remedio. En casos concretos, como el de Antoine Griezmann, el objetivo es el de su salida.

Se complica

Al parecer, estos jugadores han dicho que no tanto a la primera propuesta del club azulgrana como la segunda. Laporta se ha topado con un muro mientras está de viaje en Israel. De hecho, parece que su regreso de este viaje podría volver a agilizar la situación en busca de soluciones. Esto va también por Miralem Pjanic y Samuel Umtiti, que no han aceptado aún la carta de libertad. A Matheus Fernandes ya se le rescindió el contrato en vigor y que ha avisado que irá a juicio.

Algunos de ellos ya se han bajado su contrato varias veces, pero en esta ocasión no tiene otro motivo que la contratación y la inscripción de Leo Messi. Koeman, en sus primeras declaraciones de la temporada, intentó remar para convencer a sus jugadores: "Todo el mundo tiene que saber el momento en el que estamos y hay que aceptarlo. Son gente del Barça, de muchos años y creo que por parte de los jugadores tenemos que hacer un esfuerzo para seguir adelante y mejorar nuestra plantilla. Como el año pasado, los jugadores ayudaron al club y, si necesitan ayudar un poco más, hay que hacer un esfuerzo, como yo como entrenador. Es intentar dar el máximo".

[Más información: Enrique Cerezo ilusiona a la afición del Atleti con el fichaje de Griezmann: "En el fútbol todo es posible"]

Sigue los temas que te interesan