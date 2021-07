Memphis Depay: "Espero ganar muchos títulos, para eso he venido al Barça"

Memphis Depay ya está en la Ciudad Condal. El Barcelona ha hecho un seguimiento a través de sus redes sociales del primer día del futbolista neerlandés, quien ha hablado para los medios oficiales del club. A su llegada, el jugador ha asegurado que es "un día especial" y que el objetivo es adaptarse "lo más rápido posible".

"Es un día especial, estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club. Es lo que el club representa, tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club", ha afirmado el futbolista.

"Acabo de venir de vacaciones y ahora es momento de volver a concentrarme. Quiero empezar bien la temporada y estar totalmente centrado aquí. Intentaré adaptarme lo más rápido posible", ha continuado explicando un Memphis Depay que cree que va a encajar perfectamente en el equipo de Ronald Koeman.

El jugador neerlandés también ha dado pistas sobre cómo le gusta jugar y cómo se encuentra: "Me encanta jugar un fútbol de ataque y ser creativo en el campo, generando ocasiones, asistencias y goles. Para mí es perfecto el estilo de juego del Barça. Estoy muy contento".

Ronald Koeman

Para finalizar, Memphis Depay se ha referido a Ronald Koeman: "He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección, siendo importante en el equipo. Me dio mucha confianza y también me ayudó cuando estuve lesionado. Me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él".

El jugador ha pasado las pertinentes pruebas médicas y será este jueves 22 de julio cuando se celebre su puesta de largo como futbolista del Barça en el Camp Nou. Momento en el que también se producirá la firma del contrato que le unirá a la entidad culé por los próximos años.

