Koeman pide calma con el 'fichaje' de Messi por el Barça: "Estoy tanquilo"

Ronald Koeman ha mostrado total tranquilidad con respecto a la continuidad de Leo Messi. El argentino acabó hace unos días su vinculación contractual con el Barcelona y se convirtió en un jugador libre capaz de irse a cualquier club. Sin embargo, la entidad azulgrana parece haber convencido al '10' para que siga como culé, aunque falta por confirmarse una operación cuyo principal problema es el Fair Play Financiero. La tensión, sin embargo, no afecta al técnico azulgrana.

El holandés no se había pronunciado estos últimos días sobre su gran estrella. De hecho, Koeman intentó alejarse algo de los focos después de semanas muy complicadas donde no tenía asegurada su continuidad en el banquillo del Camp Nou. El exjugador llegó a ser ingresado por un problema de corazón. Pero ese tiempo de calma ha terminado y el entrenador ya trabaja en la nueva temporada con la duda de es si estará Messi o no.

Koeman, en declaraciones recogidas por el diario Sport, ha despejado cualquier tipo de duda. "Estoy muy tranquilo con Messi", ha asegurado en el Club de Golf de Barcelona durante un evento solidario del que era pieza fundamental. Unas palabras que sirven para tranquilizar ligeramente a unos aficionados que llevan días esperando a que se haga oficial el anuncio de Messi.

Leo Messi, durante la Copa América REUTERS

El argentino, mientras tanto, continúa sin pronunciarse sobre cuáles son sus intenciones de futuro. Messi está totalmente concentrado en la Copa América con Argentina y sus primeras palabras podrían llegar tras la gran final del torneo contra Brasil. Messi se juega mucho, tanto a nivel individual como en términos colectivos, y ganar o perder puede suponer un cambio de rumbo.

Complicaciones económicas

La incógnita sobre si Messi quería continuar o no en el Barcelona parece ya despejada a la vista de las declaraciones de Laporta y otros miembros del club. Sin embargo, ahora deben sortear las complicaciones financieras para encajar el salario de Messi en el Fair Play Financiero. Las conversaciones con LaLiga se vienen sucediendo en los últimos días y desde el ente liderado por Javier Tebas se ha dejado claro que no habrá ningún tipo de concesiones.

"Tengo una buena relación personal con Laporta, como con la mayoría de los presidentes de clubes. Pero una charla sobre la situación de Messi duraría 30 segundos. Hay reglas que hay que seguir y el Barça debe trabajar dentro de ellas, como todos los clubes", ha reconocido Tebas en las últimas horas al ser preguntado sobre el caso.

Por ello, el Barça continúa con su operación salida con el objetivo de liberar masa salarial y conseguir poder inscribir tanto a Messi como a los nuevos fichajes que han llegado como agentes libres. En total, se mueven en un límite salarial de 160 millones de euros en los que tendrán que ajustar tanto la ficha de Messi, como la de otras grandes incorporaciones como la de un Memphis Depay que tanteaban los principales clubes de Europa. Koeman, pese a todo, sigue tranquilo.

