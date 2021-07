Dembélé habla sobre su futuro: "Nunca he dicho que me quiera ir"

La actualidad en torno al Atlético de Madrid gira alrededor de la figura de Antoine Griezmann. Continúan los rumores sobre una posible salida del futbolista francés del Barcelona para regresar al conjunto colchonero, en el que se confirmó como una de las grandes estrellas a nivel mundial.

Esta posible vuelta del internacional galo al Wanda Metropolitano provoca que otro jugador francés se coloque en el punto de mira. Y es que se antoja, en principio, algo complicado que el Atlético pueda contar en su plantel tanto con Griezmann como con Dembélé.

Moussa Dembélé ya ha arrancado la pretemporada con el Olympique de Lyon, en un partido amistoso disputado este sábado ante el Wolfsburgo y que acabó con victoria francesa por 4-1. El nombre del jugador ha sido vinculado con el Atlético de Madrid a lo largo de las últimas semanas.

Moussa Dembélé, tras pasar reconocimiento médico con el Atlético de Madrid

Pese a los rumores sobre un posible regreso a la capital española, incluso a título definitivo, el jugador ha hablado ante el micrófono de RMC Sport para asegurar que se siente muy bien en Lyon y afirma que dejen de escuchar todo tipo de especulaciones porque no hay caso.

"Nunca he dicho que me quiera ir. Me entiendo bien con el entrenador y con mis compañeros, esto no ha cambiado desde que jugué mi primer partido con el Olympique de Lyon. Era falso. Yo lo he dicho, la cosa está bien y se pasa a otro tema", ha apuntado el futbolista galo.

Referente en Lyon

Continuar en el Olympique de Lyon ha pasado a ser una prioridad para Moussa Dembélé sobre todo porque puede ser la estrella del ataque. Con el fichaje de Memphis Depay por el Barcelona, el francés se coloca como el principal referente en la línea ofensiva de Les Lions.

Parecería así que su regreso al Atlético queda completamente descartado, pero habrá que esperar a ver qué sucede con Griezmann y con ese posible trueque entre el equipo colchonero y el Barça por Antoine y Saúl, quien dejaría así el Wanda para vestir la elástica azulgrana a partir de la próxima temporada 2021/2022.

Por el momento, los protagonistas guardan silencio, aunque desde cierto sector de la afición rojiblanca se han mostrado en contra de la vuelta de Griezmann al Atleti, llegando incluso a convertirse en tendencia el hashtag #GriezmannNoTeQueremos. ¿Qué pasará si finalmente se confirma el regreso del hijo pródigo? ¿Volverán los colchoneros a abrir los brazos al francés?

[Más información: El futuro de Griezmann y Dembélé en duda por una filtración que puede costar una millonada al Barça]

Sigue los temas que te interesan