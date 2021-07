"Si alguien puede frenar que Djokovic lo gane todo, ese es Nadal"

US OPEN

¿Podrá frenar Rafa Nadal el año perfecto de Novak Djokovic? Después de ganar el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, el tenista serbio tiene a su alcance firmar el 'Golden Slam' si conquista también el US Open, además de tener a tiro la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A la cita olímpica no acuden ni Rafa Nadal ni Roger Federer. Así las cosas, el cartel de favorito del número 1 del ranking de la ATP crece enteros, así como también es el principial candidato para reinar en Nueva York. ¿Cómo impedir que esto suceda? Pues para Darren Cahill, el único capaz de hacerlo se llama Rafael Nadal.

El entrenador de Simona Halep, quien a su vez es uno de los preparadores más respetados en el circuito de tenis, ha señalado ante Patrick McEnroe que Nadal puede impedir que Djokovic gane el US Open, es al único que ve capacitado y así lo ha asegurado en ESPN.

Djokovic en el US Open EFE

"Nadal intentará detener a Djokovic. Si alguien puede frenarle, es él. A Rafa le gusta jugar en Nueva York. Le gustan las condiciones de alto rebote y también ha tenido mucho éxito allí. Él jugará antes en Cincinnati, Canadá y Washington. Va a jugar un poco de tenis en cancha dura, así que estará lista para el desafío", ha asegurado Darren Cahill.

Confianza en su equipo

Mientras que algunos esperan que Djokovic no se haga con el 'Golden Slam', desde su equipo se mantiene la confianza en que 'Nole' vuelva a ganar y siga haciendo historia, además de convertirse en el tenista con más grandes en su haber a lo largo de todos los tiempos.

Así lo confesó esta misma semana un miembro de su staff. Goran Ivanisevic afirmó que no ve el techo de Novak Djokovic: "Pero hace cinco, seis o siete años, hablábamos de Roger Federer y solo de Federer. Ahora tenemos a Rafa Nadal y a él compitiendo por ver quién es el mejor de la historia. Para mí Novak es el mejor de la historia. Está escribiendo la historia. Lo hará en el US Open. Estoy seguro de que lo hará y ganará los cuatro Grand Slam en un año".

"Djokovic sigue mejorando. Compite mejor cada día. Es un competidor increíble. Hace algo nuevo cada día. Incluso cuando no está jugando su mejor tenis gana, así que imagínate cuando juega su mejor tenis. Es imposible batirle. Es imposible que puedas creer que le puedes ganar. En estos momentos es imbatible. Tuvo apuros ante Shapovalov pero logró tiros increíbles. Hace cosas increíbles en la pista. Es impresionante. Cada día hace algo nuevo y mejor. Y no se detendrá, no quiere parar", sentenció el extenista.

[Más información - Ivanisevic: "Djokovic es como en las películas, tienes que matarle 27 veces y aun así se levanta"]

Sigue los temas que te interesan