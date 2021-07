Djokovic y el reto de ser el más grande de la historia: del Golden Slam a los récords de Nadal y Federer

Novak Djokovic puede estar ante la mejor temporada de su carrera deportiva y eso es mucho decir para un tenista que está entre los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, es que el serbio puede estar ante la mejor temporada de la historia del deporte de la raqueta, lo que resulta una barbaridad.

Mientras sus grandes rivales empiezan a pasar apuros por las lesiones, la edad y la presión de los rivales que llegan por debajo, Djokovic vive su momento de mayor esplendor. Disfruta en la pista, tiene una mentalidad infranqueable y baila entre las líneas de las canchas centrales sea el torneo que sea. En estos momentos, parece casi imbatible. Por ello, allá donde va no solo gana, sino que arrasa en lo que está siendo un año mágico que tendrá en Tokio una cita para atacar la historia de una forma inigualable.

Quiere el Golden Slam

Novak Djokovic puso en duda su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. No quería jugar en la ciudad nipona si no había aficionados. Por eso, el penúltimo cambio en las normativas sanitarias que permitían la entrada de hasta 10.000 aficionados locales hizo que su decisión de acudir a la cita olímpica fuera casi definitiva. Sin embargo, la situación con la Covid-19 empeoró y las autoridades de Tokio y el Comité Organizador de los JJOO decidieron que finalmente no habría aficionados.

Cuando esta decisión se hizo pública muchos señalaron hacia Djokovic, que estaba arrasando en Wimbledon a todos sus rivales. Una vez levantada la copa dorada en el All England Club, el serbio reconocía que la decisión estaba en el aire, que estaba reconsiderando su posicionamiento después de ese cambio de planes casi inesperado.

Djokovic con el trofeo de Wimbledon Reuters

Aún así, su hambre insaciable después de proclamarse nuevamente rey de la hierba le ha hecho acudir definitivamente y confirmar su presencia en los Juegos Olímpicos a pesar de que no vaya a haber color en las gradas. Solo se encontrará una especie de robots que harán las veces de aficionados. Aún así, allí espera luchar Djokovic por incorporar a su palmarés uno de los últimos grandes éxitos que todavía no tiene, el oro olímpico.

El objetivo principal del balcánico es levantar los brazos en Tokio en señal de victoria, algo que no ha parado de hacer durante esta temporada, para poder colgarse el metal dorado del cuello. Además de cerrar un capítulo personal, se pondrá en el puesto soñado para destrozar la historia y conseguir el Golden Slam, algo que no ha hecho nadie en la historia del tenis. Se trata de ganar los cuatros Grand Slams en la temporada en la que además se suma el oro olímpico. Después de ganar en Australia, París y Londres y previo paso por Nueva York, Djokovic quiere ganar en Tokio para quedarse a un paso de hacer suyo el tenis para siempre.

A por el récord

Con esos triunfos logrados en el Abierto de Australia, en Roland Garros y en Wimbledon, Djokovic ha sumado tantas victorias como participaciones en los Grand Slams de esta temporada. Ahora, el siguiente reto será ese oro de los Juegos Olímpicos para el que llega como el máximo favorito y donde no tendrá la competencia de jugadores como Rafa Nadal o Roger Federer.

Sin embargo, cuando termine su participación olímpica, de donde podría salir con bola de partido para completar ese Golden Slam, tendrá que pesar en el último grande del curso, el US Open que se celebra en las instalaciones de Flushing Meadows de Nueva York. De vencer en Tokio y hacerlo también en Nueva York, conseguiría esa temporada perfecta nunca antes vista, pero derribaría otro muro jamás inexplorado en el tenis masculino.

Novak Djokovic celebra una victoria en el Us Open Instagram (djokernole)

Con su hipotético triunfo en el US Open, Djokovic se podría con la friolera de 21 Grand Slams ganados en su carrera, superando así el récord de Rafa Nadal y Roger Federer, quienes se encuentran empatados a 20. Tanto el suizo como el español partían con tres títulos de ventaja a comienzos de la temporada y ahora, en el mes de julio, el serbio está a tiro de piedra de superarles.

Si ganara en el US Open y se posicionara con 21 títulos, pocos podría dudar si ya es el mejor tenista de siempre por encima de Nadal y Federer. Además, tiene menos años que sus rivales, sobre todo si se compara con el suizo, goza de un mejor estado físico sin lesiones graves y sin esa señal de agotamiento, y está en un momento de forma donde es casi insuperable. Por ello, es complicado pensar que su cuenta pudiera quedarse solo en 21 trofeos.

De hecho, en el momento que dejara atrás a sus dos compañeros del 'Big Three', su siguiente reto podría ser hacer suyo por completo el deporte de la raqueta para que no hubiera duda alguna sobre quien es el tenista más grande de todos los tiempos, independientemente de su sexo. En ese momento estaría a solo un título a Steffi Graf, a solo de Serena Williams y a tres del techo absoluto, los 24 de Margaret Court. Teniendo en cuenta que esta temporada ya ha ganado tres y sueña con un cuarto y un oro, quien puede afirmar que en un año Djokovic no esté en lo más alto del Olimpo del tenis.

Serena Williams, en Roland Garros 2021 Reuters

Acabar a lo grande

Tratándose de un deportista del nivel de Novak Djokovic se puede pensar en que su año todavía sería mejorable, incluso si consigue vencer en Tokio y Nueva York, firmando ese famoso Golden Slam y dejando atrás a Nadal y Federer. Por ello, después de tanta victoria, el tenista serbio, insaciable por naturaleza, seguiría teniendo grandes retos.

El número 1 del mundo, con los cuatro grandes en su bolsillo y el oro colgado del cuello, podría pensar en volver a coronarse como maestro del tenis, algo que no hace desde el 2015. Finalizar el año con las ATP Nitto Finals, más conocida como Copa de Maestros, sería otro éxito más que añadir a una de las temporadas más completas de un deportista en la historia.

Eso sería ya en el mes de noviembre, donde podría pelear por un título importante más. Si desde el año 2015 no es maestro, desde el 2010 no levanta la Copa Davis con Serbia. Unos días después tendría ese nuevo reto de ganar junto a su país y de hacerlo en Madrid, la segunda casa de Rafa, en la Davis que debería haberse celebrado en 2020 y que se aplazó por la pandemia. A principios de este 2021 ya venció en la ATP Cup junto a sus compañeros de selección, por lo que soñar con ese éxito no sería descabellado en el año más mágico que se pueda soñar con una raqueta en las manos. Así es la hoja de ruta del tenista más completo de siempre y que quiere devorar la historia en 2021.

