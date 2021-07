Koeman insiste para que Messi firme su nuevo contrato y apuesta por él para el Balón de Oro

El futuro de Leo Messi sigue en el aire. A pesar de haber pasado más de medio mes desde que es un jugador libre, el argentino no ha encontrado encajar su salario en la escala difícil que tiene que ajustar el FC Barcelona para poder inscribirle y Ronald Koeman se está impacientando. El tiempo pasa y la tensión en torno a lo que sucederá finalmente sigue creciendo. Aunque hay informaciones que explican que el acuerdo entre las partes es una realidad, el encaje de bolillos va a ser histórico.

Koeman mete presión utilizando los propios medios del club. "Es importantísimo, es nuestro capitán y un ejemplo. Su efectividad ha sido enorme, tras un inicio complicado. Tenía muchas ganas de ganar la Copa América y como es el mejor jugador del mundo está acostumbrado a ganar títulos. Para mí es el favorito para ganar el Balón de Oro", explicó en esta entrevista que ha emitido el canal oficial del Barça en YouTube.

Joan Laporta, el hombre que tiene la bomba en sus manos, transmitía tranquilidad esta misma semana: "El mensaje es de tranquilidad y paciencia. A veces hay que hacer juegos de malabares. Todo va bien. A medida que avance el verano podremos ir dando buenas noticias. Se está trabajando bien desde el club. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia". Eso sí, no habló cómo será la fórmula para lograr cuadrar las cuentas.

L'Esportiu y Sport explicaban también esta semana que Messi seguirá en el Barça aceptando una rebaja del 50% respecto a su ficha que venció el pasado 1 de julio, algo necesario dado que la situación económica de la entidad es muy delicada. Además, cobrará una prima de renovación de 20 millones de euros, tendrá una cláusula de rescisión de 600 'kilos' y, lo más curioso, firmará por cinco temporadas de las cuales la mayoría asegura que no llegará a completar y que pasará a ser embajador del club.

Todo dependerá de que LaLiga de paso a este movimiento y Tebas ya ha avisado de que no hará la vista gorda: "No, no la haré, es imposible, aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho". Laporta sigue buscando solución para que Messi firme y es que la importancia del límite salarial lo impide por ahora. "Hay que analizar todo bien, porque si se producen despidos por razones económicas pero luego traigo a Messi y otros más...", avisaba el presidente de LaLiga en el canal de YouTube del abogado Ramón Álvarez de Mon.

Uno de esos movimientos podría ser el de Ousmane Dembélé, al que Koeman ha criticado en esta entrevista en los medios del club: "Estoy muy decepcionado con su lesión. Además, la situación de su contrato es complicada. Es difícil tanto para él como para nosotros". Habrá que ver cómo termina este culebrón, ya que el jugador acaba contrato en 2022.

