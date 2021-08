Guardiola confirma que el City se baja de la carrera por Messi: "No está en nuestros planes"

El Manchester City se ha desmarcado completamente en la carrera de fondo que ha comenzado para fichar a Leo Messi. Pep Guardiola, en la rueda de prensa previa a la Community Shield, ha explicado que no están en posición de ir a por el argentino en el mercado de fichajes. Acaban de contratar a Jack Grealish, por el que han pagado una cantidad muy alta. El técnico catalán ha explicado las razones por las que no cuenta con que su equipo contrate al '10'.

"Pensábamos que Messi se quedaba en Barcelona. Grealish será nuestro 10. Ahora mismo Messi no está en nuestros planes", explicó el entrenador en rueda de prensa. Sí que puso el foco sobre Harry Kane, del que dijo que sí tienen intención de ir a por él. "Es un jugador del Tottenham. Si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si quieren negociar, a muchos clubes les gustaría ficharlo, no somos la excepción. Estamos muy interesados en él, por supuesto que lo intentaremos", expuso Guardiola.

Comentó algo más sobre la salida de Messi: "Ha sido una sorpresa para todos. El presidente Laporta ha sido muy claro. No he hablado ni con Messi ni con Laporta, pero cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente. Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno. Si se ha llegado a esta situación es porque Laporta ha considerado que no se podía hacer más. El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No sólo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador. Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol, o día tras día, era excepcional".

Y es que el City acaba de desembolsar 117 millones en Grealish, por lo que tenían complicado hacer una operación por Messi, aunque sí tengan la intención de hacerla por Kane. "Tiene 25 años así que estará con nosotros en los mejores años de su carrera, espero que alcance un nuevo nivel con nosotros. Si hemos gastado este dinero es porque hemos vendido jugadores por una cantidad de más de 60 millones. Si no, no habría sido posible. Tiene 25 años, puede jugar seis o siete temporadas aquí y creemos que tiene un talento increíble, no sólo de habilidad sino en mentalidad. En los últimos años hemos ganado mucho, hemos mejorado en Europa y en Inglaterra hemos ganado tres de las últimas cuatro ligas. Necesitamos nuevos jugadores top que puedan aumentar el nivel para competir con los que ya están", concretó el catalán.

