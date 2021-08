Ronaldinho: "Messi tiene una vida dura, hablamos siempre que podemos"

Ronaldinho no ha atravesado por el mejor momento de su vida en los últimos años. De su presunta bancarrota a su paso por la cárcel, pasando por los rumores de su mal estilo de vida. La sonrisa del fútbol ha hablado ahora con Ibai Llanos sobre su papel actual en el fútbol y también del Barcelona, club en el que vivió sus mejores años como profesional.

En el programa Charlando Tranquilamente del canal de Twitch de Ibai Llanos, 'Ronnie' ha asegurado que no se imagina "como entrenador" en el futuro y también ha apuntado que ahora disfruta "mucho más", aunque sea disputando "partidos entre jubilados".

El mítico futbolista brasileño ha hablado desde Chicago, donde se encuentra en mitad de un tour internacional. Porque el nombre de Ronaldinho sigue siendo un reclamo pese a todos sus traspiés. Y a pesar de los años, lo que continúa siguiendo muy de cerca es toda la actualidad del Barça, opinando así sobre su excompañero Leo Messi.

Ronnie, en la actualidad

"Me dedico a jugar partidos entre jubilados -risas-. Aprovechamos para estar todos juntos y ver a los amigos. El fútbol forma parte de mi vida y lo va a ser para siempre. Ha sido lindo todo lo que he pasado. Ahora se disfruta mucho más".

¿Sigue el fútbol de continuo?

"Nunca fui de estar mirando mucho el fútbol. Me gusta mirar los mejores momentos de la jornada y los goles, pero 90 minutos no me gusta".

Messi y el primer título con Argentina

"Me quedé triste porque Brasil perdió, pero muy feliz por Leo. Era lo que le faltaba con la selección. Ver a los amigos felices me deja a mi feliz también".

Relación con Messi

"No somos de hablar todos los días, porque Leo tiene una vida muy dura, pero hablamos siempre que hay posibilidad y nos respetamos muchos".

Etapa personal en el Barcelona

"Tuve la suerte de llegar al Barça en un momento donde no había muchos cambios. Hicimos historia. Fue espectacular, fueron años muy lindos".

Gerard Piqué

"Con Piqué hemos sido rivales y es un gran amigo desde entonces. Nos llevamos muy bien. Es una gran persona y le respeto mucho".

El caso Simone Biles

"Si ha pasado con ella (Simone Biles), puede pasar. La presión es normal, tiene la posibilidad de hacer realidad un sueño y entrena toda una vida para ello. Yo lo he vivido con mucha tranquilidad".

