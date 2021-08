La emotiva dedicatoria de Higuaín a su madre fallecida: "Sé que me mira desde arriba"

Gonzalo Higuaín ha pasado por uno de los peores momentos de su vida hace unos meses. Fue el pasado abril cuando su madre falleció por culpa del cáncer. Después de cuatro años de batalla, la luz de Nancy Zacarías se apagó a la edad de 64 años. El 'Pipita' cuando se enteró de su enfermedad, quiso dejarlo todo.

"Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella. Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella", afirmó en una entrevista.

Fue Nancy Zacarías la que le convenció para que continuase jugando al fútbol. "Me dijo que si yo no jugaba, ella iba a estar triste. Que lo que le daba felicidad era que jugara al fútbol y metiera goles", reveló el futbolista argentino. Siguió, aunque ya no volvió a ser el mismo.

Gonzalo Higuaín, en un partido del Inter Miami de la MLS Reuters

Su madre le pidió que metiese goles y suyos fueron los dos últimos tantos que ha marcado el Inter Miami. Un doblete que dio la victoria al equipo de David Beckham frente al Montreal por 2-1. Después del encuentro, el ex del Real Madrid quiso dedicar sus goles a su madre, en un discurso que ha dado la vuelta al mundo.

"Hacer goles es lo que más me gusta hacer y más si ayuda al equipo a ganar. Tuve una sensación muy extraña, se me vinieron imágenes de mi mamá a la cabeza. Yo sé que de arriba ella está mirándonos, se lo dedico a mi familia y sobre todo a mi mamá que sé que está mirándonos, este partido fue para ella y sé que esto la pondrá muy contenta", fueron las palabras del 'Pipita' Higuaín.

El otro Higuaín

El argentino ha pasado por momentos complicados también en lo que se refiere a su carrera profesional en el fútbol. Y es por eso por lo que ha llegado a afirmar que dejar Europa para jugar en Estados Unidos fue la mejor decisión que ha podido tomar para recuperar la alegría.

"El otro día pensaba todo lo que quedó atrás, los años de exigencias, de responsabilidades, de cambios de países, de mudanzas, que, quieras o no, te desestabilizan la cabeza. Y la verdad es que ahora me siento muy contento porque logré lo que quería, que era salir de esa burbuja de presiones, de exigencias, de que la prensa estuviera hablando de mí en todo momento, del acoso de los hinchas…", dijo en una entrevista para La Nación.

"Te tienes que comer el maltrato de la prensa, el maltrato de los hinchas… Todos te juzgan, y ya no futbolísticamente, porque hace algunos años que ni los medios ni los hinchas te juzgan futbolísticamente, sino si estás gordo, si estás flaco, si estás pelado… Me pelé y me dejé la barba larga y me convertí en noticia, pero nadie se pregunta cómo estaré futbolísticamente", puso de ejemplo para hablar de la presión.

