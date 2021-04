Muere Nancy Zacarías, la madre de Gonzalo Higuaín, a los 64 años

Duro revés para la familia del 'Pipita'. Nancy Zacarías, madre de Gonzalo Higuaín, ha fallecido en la noche de este lunes a los 64 años de edad. El matrimonio con Jorge Higuaín le dio cuatro hijos, entre los que se encontraban el exjugador del Real Madrid y Federico, que ahora comparte vestuario con su hermano en el Inter de Miami. Su relación con el deporte comenzó desde su nacimiento, ya que es hija de Santos Zacarías, maestro del boxeo en Argentina.

Desde 2016 llevaba luchando contra una larga enfermedad, un cáncer que afectó en la carrera de Gonzalo. Por aquel entonces el 'Pipita' estaba jugando la Copa América Centenario con Argentina y allí vivió la primera operación. "Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella. Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella", declaró en una entrevista reciente. El jugador pidió un permiso a la Juventus en marzo de 2020 con la llegada del coronavirus para estar cerca de ella.

Este mismo fin de semana la familia Higuaín se llevaba una gran alegría cuando Gonzalo y Federico marcaban en un mismo partido para darle la victoria al Inter de Miami. "Me dijo que si yo no jugaba, ella iba a estar triste. Que lo que le daba felicidad era que jugara al fútbol y metiera goles", comentaba en otra entrevista reciente en la que reiteraba que estaba bien de salud porque "es una tora". Finalmente, su estado ha empeorado en los últimos días y el desenlace ha sido trágico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metafora (@nancyleonorzacarias)

La relación entre Jorge Higuaín y ella comenzó cuando ambos tenían 19 años y, dos años más tarde, se casaron. Su relación con el exjugador de Nueva Chicago, Gimnasia, San Lorenzo, Boca, River y Banfield se prolongó durante más de 41 años. Fue durante su estancia en el Brest, donde jugó una temporada, cuando nació Gonzalo Higuaín en 1987. Ese sería el punto en el que comenzaría la historia de uno de los goleadores argentinos más reconocidos de este siglo.

[Más información: Higuaín y la cara B del fútbol: "Te tienes que comer el maltrato de la prensa, de los hinchas..."]