Higuaín y la cara B del fútbol: "Te tienes que comer el maltrato de la prensa, de los hinchas..."

Gonzalo Higuaín ha sido más noticia en los últimos tiempos por su polémico debut en el Inter Miami, en la MLS, o por su cambio físico que por su carrera en sí. Ahora, el ex del Real Madrid ha concedido una entrevista para La Nación, en la que ha hablado del cambio de jugar en Europa a en Estados Unidos.

"El otro día pensaba todo lo que quedó atrás, los años de exigencias, de responsabilidades, de cambios de países, de mudanzas, que, quieras o no, te desestabilizan la cabeza. Y la verdad es que ahora me siento muy contento porque logré lo que quería, que era salir de esa burbuja de presiones, de exigencias, de que la prensa estuviera hablando de mí en todo momento, del acoso de los hinchas…", ha comenzado.

"Acá es otro palo, acá el fútbol no es prioridad, hay otros deportes que se llevan esas presiones. La liga está creciendo y va a seguir creciendo. Pero acá, la gente por las calles no te juzga porque erraste o metiste un gol, no te juzga si te echaron o no te echaron. Y lo mismo sucede con la prensa. Entonces, vivo tranquilo. Algo que buscaba. Estoy muy contento porque soy feliz. Feliz con la decisión que tomé", ha añadido.

Higuaín celebra su primer gol con el Inter Miami Twitter (@InterMiamiCF)

También ha aprovechado para explicar aquello que dijo sobre el peso de la camiseta albiceleste: "Se entendió mal. Yo no quise decir que me pesaba la camiseta de la selección, me refería a la presión que representaba estar jugando por todo un país. Nunca me pesó la camiseta argentina, me refiero a la responsabilidad que representa todo lo que hay atrás".

La fama

El futbolista ha señalado también que en muchas ocasiones le han preguntado que por qué se queja si tiene mucho dinero. Y él lo ha argumentado: "Sí, pero Higuaín está desde los 9 años, desde las inferiores, rompiéndose el traste para que le vaya bien. La plata que tengo no me cayó del cielo, me la gané, día a día, sudor a sudor. Yo jugué en Madrid, en Nápoles, en Juventus, en Milan, en Chelsea, de nuevo en Juventus y vas compartiendo tus cumpleaños con compañeros distintos, las Navidades, y a tus amigos de toda la vida y a tus padres los ves poco y nada…".

Higuaín y Benzema celebran un gol con el Real Madrid REUTERS

"Te tienes que comer el maltrato de la prensa, el maltrato de los hinchas… Todos te juzgan, y ya no futbolísticamente, porque hace algunos años que ni los medios ni los hinchas te juzgan futbolísticamente, sino si estás gordo, si estás flaco, si estás pelado… Me pelé y me dejé la barba larga y me convertí en noticia, pero nadie se pregunta cómo estaré futbolísticamente. Te pelas y sos noticia..., bueno, eso habla de la importancia de uno también. Sí, es alto el precio a pagar, pero convivís con eso y siempre supe que iba a suceder. No puedo decir que me sorprendió", ha añadido.

Real Madrid, Cristiano...

Higuaín es uno de los pocos privilegiados que puede presumir de haber jugado con Messi y con Cristiano Ronaldo: "Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi…, el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos".

"Entonces ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el cien por cien en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos", ha continuado para también luego hablar del Real Madrid.

Higuaín, que fue suplente, apenas tuvo oportunidad de hacer algo en el encuentro Reuters

"Acababa de llegar al Real y estábamos en una cena institucional cuando les dije a mis viejos y a mi hermano Nicolás que íbamos a salir campeones. Me trataron de loco, quedaban cinco meses de competencia y estábamos muchos puntos abajo. No sé todavía por qué, pero también se me ocurrió decírselo a Beckham…, y también se rio. ¿Y qué pasó? Fuimos campeones. Hace un tiempo se lo comenté a David y se acordaba: 'Es verdad, es verdad…', me decía. Salimos campeones en una de las ligas más mágicas que me tocó ganar", ha comentado sobre su primera Liga.

Vida tras el fútbol

El 'Pipita' ha señalado que "nunca" se creyó "mejor que nadie", pero que tampoco se creyó "peor que nadie". Para finalizar, el argentino ha hablado sobre la vida después de colgar las botas: "Claramente, que no voy a estar adentro del fútbol. Lo tengo decidido. Cuando dejé la selección me comencé a preparar para el futuro, y ya supe que ese futuro no sería en el fútbol".

"Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso. Iré por otro lado. Primero, disfrutaré mucho de mi gente, de mi familia. Y después, lo que me vaya gustando hacer, lo haré. Pero insisto: estoy convencido de que en el fútbol no voy a estar", ha sentenciado.

[Más información - Beckham pone a prueba a Enzo Zidane: posible fichaje por el Inter Miami]