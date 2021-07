Ferran Torres: "¿Volver al Valencia? ¿Por qué no?"

Ferran Torres está disfrutando de unos días de descanso en su pueblo después de haber disputado la Eurocopa con la selección española. El futbolista del Manchester City ha hablado en el programa A Diario de Radio MARCA, donde ha analizado su pasado, presente y futuro.

El futbolista ha sido preguntado por la ilusión que ha acabado despertando el combinado nacional. En un principio, la España de Luis Enrique no enganchaba, pero ha acabado metiéndose a la afición en el bolsillo. El jugador del City ha explicado que tienen "la ambición de conseguir grandes cosas" y que durante la Euro 2020 lo han "demostrado".

Parte del éxito del combinado nacional ha residido en el buen ambiente que se ha creado entre los jugadores, Luis Enrique y su staff: "Desde el primer día me dio su total confianza, he aprendido mucho de él, ojalá pueda trabajar mucho con él". Eurocopa, sí; pero Juegos Olímpicos, no: "Son una vez en la vida y era una oportunidad, ojalá poder haber ido, pero ahora a descansar y desconectar".

Luis Enrique da órdenes a Ferran Torres desde la banda REUTERS

En cuanto al futuro, Ferran Torres ha dejado claro que el objetivo es ganar el segundo Mundial para España en Catar 2022: "Sí, tenemos una selección muy buena y con mucho margen de mejora. Tenemos jugadores jóvenes y tiempo para mejorar y ¿por qué no?".

¿Regreso al Valencia?

También ha sido preguntado por la delicada situación por la que atraviesa el Valencia: "Ojalá el Valencia pueda dar un giro a la situación porque no me gusta verle en la situación que ha vivido esta pasada temporada. Espero que todo vuelva a la normalidad este año".

En cuanto a la posibilidad de regresar a Mestalla, el futbolista no ha cerrado la puerta, aunque no es algo que pasará a corto plazo. Ha asegurado que Valencia "es su casa" y es el lugar donde se lo han "dado todo". "Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Valencia es mi casa es donde me he criado y me lo ha dado todo. ¿Por qué no en un futuro volver aquí?".

Manchester City

El jugador ha sido cuestionado por dos nombres que han sido relacionados con el City a lo largo del último año. El primero, Griezmann: "Es un gran jugador, obviamente él está en el Barça, a ver qué puede pasar. No sé si Guardiola ha hablado con él, pero el City es uno de los mejores equipos del mundo que quiere tener a los mejores jugadores para ganarlo todo. Si viene bien, si no a seguir trabajando nosotros".

El segundo, Leo Messi: "Es uno de los mejores si no el mejor de la historia. Tiene contrato en el Barça y creo que continuará, pero si decide salir, que decida por su familia". Hace un año todo apuntaba a que el argentino se convertiría en nuevo jugador de los skyblues y aunque ahora está sin contrato, parece que continuará al menos un año más en el Barcelona.

