Mourinho ya es el emperador de Roma: el vídeo con el que ha conquistado a los tifosi

José Mourinho, durante un vídeo en un entrenamiento de la AS Roma

José Mourinho ya trabaja en la AS Roma para preparar la próxima temporada. Después de estar los últimos meses sin equipo, después de ser destituido por el Tottenham, el técnico portugués ha decidido emprender una nueva aventura en la Serie A, liga en la que ya entrenó al Inter de Milán.

"Agradezco a la familia Friedkin por elegirme para liderar este gran club y por hacerme parte de su visión. Después de hablar sobre los propietarios y Tiago Pinto, comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club", fueron las primeras de The Special One como técnico romanista.

"Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Al mismo tiempo, deseo mucha suerte a Paulo Fonseca y pido a los medios que entiendan que solo haré declaraciones en su momento. ¡Daje Roma!", añadió tras anunciarse su fichaje.

Ya con los entrenamientos en marcha, José Mourinho se ha vuelto viral gracias a un vídeo en las redes sociales en el que bromea afinando su puntería para la nueva 'guerra' que comienza dentro de tan solo unas semanas. En la Roma, el gran objetivo del luso es volver a colocar al equipo en puestos de la Champions y de la Europa League, ya que en la 2021/2022 los giallorossi jugarán la Conference League.

Después de ese primer vídeo que ha arrasado en Instagram, el ex de Real Madrid, Chelsea o Manchester United ha publicado un segundo vídeo en el que presume de jugadores y de cómo estos han cantado el himno del conjunto romano en plena cena de equipo. Sin palabras.

"Sin palabras", escribe Mourinho tras ver cantar a sus nuevos pupilos. Lo que está claro que The Special One atraviesa por un momento dulce después de vivir unos años complicados en los que no ha acabado de dar con la tecla. En Italia busca volver a sus inicios, donde conquistó con el Inter su última 'Orejona'. El portugués está encantado con sus futbolistas y el sentimiento parece que es mutuo.

