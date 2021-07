Pau Gasol no descarta a Juancho para los JJOO: "La puerta no está cerrada"

Este martes se ha celebrado en los jardines del complejo Duque de Pastrana, en Madrid, la II Gala del Baloncesto Español -organizada por el diario MARCA y la Federación Española de Baloncesto (FEB). El acto ha contado con la presencia de las selecciones masculina y femenina, premiándose en este a los mejores de este deporte en nuestro país.

Laia Palau y Pau Gasol han recibido, a sus 41 años ambos, el premio Especial por su trayectoria y ha sido este último el que ha hablado sobre los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El pívot ha señalado que todavía no ha que descartar al cien por cien a Juancho Hernangómez.

"La puerta no está totalmente cerrada", ha apuntado el mayor de los hermanos Gasol. Juancho Hernangómez se lesionó su hombro izquierdo durante el primer amistoso que ha disputado el combinado nacional ante la selección de Francia, que se disputó en Málaga el pasado jueves.

Juancho Hernangómez haciendo un mate con España EFE

"No damos la oportunidad por perdida de que pueda estar con el equipo. Ha tenido una lesión, vamos a ver cómo evoluciona, él tiene mucha ilusión por estar con el equipo, la puerta no está totalmente cerrada", ha apuntado Pau Gasol durante la II Gala del Baloncesto Español.

"Se anunció de una forma un pelín prematura en su momento, fue un golpe, todos nos asustamos, pero vamos a ver cómo progresa, y si consigue estar con el equipo, porque es un jugador importante para nosotros y ojalá lo consiga", ha continuado explicando Pau Gasol, quien también ha apuntado que "mientras hay vida, hay esperanza".

Al mismo tiempo, ha revelado que Juancho Hernangómez debe pasar por más especialistas: "Le tiene que ver un especialista más". Pero Pau Gasol ha reconocido ante los medios de comunicación que su compañero todavía está "con dolor". Por otro lado, el jugador catalán ha señalado que afronta "con ganas e ilusión" la cita olímpica, los últimos Juegos de su carrera.

"Está claro que es raro ver a Estados Unidos perder dos partidos seguidos, creo que habían perdido dos desde 1992, pero no dejan de ser dos partidos amistosos y hay que darle el mérito a Nigeria que tiene buenos jugadores y que no solo ha ganado a EEUU sino que ha metido 20 a Argentina, y Australia que siempre compite, tiene grandes jugadores y van a estar ahí en la pelea", ha continuado diciendo Pau.

Usman Garuba

Usman Garuba también ha sido premiado como jugador con más proyección y ha destacado que le hace much a"ilusión" ganar la medalla de oro en los JJOO. "La verdad es que lo que me hace más ilusión es ganarlos, más que otra cosa. Siempre he estado en equipos competitivos que han ganado cosas y lo que más me gustaría es ganarlos", ha afirmado el madridista.

"Se aprenden muchas cosas, estoy muy contento de compartir pista con Pau, lo he visto por la tele siempre, cada día me da consejos, hoy mismo me ha dado un par de consejos, voy día a día aprendiendo de él", ha finalizado apuntando el canterano del Real Madrid sobre su compañero en la Selección.

