Gerard Moreno: "Merecimos no llegar a los penaltis con Suiza"

Venció a las dudas Gerard Moreno para salir airoso de un momento decisivo, la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Eurocopa 2020, a la que acudió intentando olvidar el fallo frente a Polonia y levantando a España de un mal inicio tras los fallos de Sergio Busquets y Rodri Hernández.

"Intenté no pensar en el último penalti que había lanzado y estar calmado", recuerda con los medios de la Federación de un momento ya imborrable en su carrera. En una Eurocopa en la que el gol se le ha resistido y no ha podido extender su gran dinámica goleadora del Villarreal, asumió la responsabilidad y no falló.

"Pensé en la gente que me apoya en el día a día y, sobre todo, cogí fuerza para ir decidido. Me sentí convencido y pudo ir dentro. Es verdad que cuando fallas un penalti el siguientes vas con dudas pero por suerte pudo ir bien", afirmó.

️ ¡¡@GerardMoreno9 ya tiene los guantes de @alo_oficial!! ¿Se os ocurre mejor amuleto?



️ El delantero del @VillarrealCF nos comenta sus sensaciones tras el partido ante Suiza y en la tanda de penaltis: "Es un momento así necesitas sentir confianza".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Q9Whju1tZq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 4, 2021

Antes del lanzamiento, el seleccionador Luis Enrique Martínez había elegido a varios jugadores como opciones y ellos mismos marcaron el orden. "El míster dio una lista de siete y ocho jugadores y nos fue preguntando quien tenía confianza para lanzar el penalti". "En un momento así te tienes que sentir preparado y con confianza para poder afrontarlo. Hemos entrenado durante este mes muchas veces los penaltis y por suerte pudimos pasar", agregó.

Méritos

Para Gerard la tanda final ante Suiza no se debió celebrar porque asegura que hicieron méritos suficientes como lograr antes el pase a las semifinales. "Fue un partido en el que merecimos no llegar a penaltis, haberlo ganado antes. Fue una tanda con muchas emociones, con tensión, las semifinales en juego y al final la disfrutamos mucho con un subidón increíble", sentenció.

[Más información: Luis Enrique: "Si las que ha fallado Gerard Moreno las falla Morata, lo empaláis"]