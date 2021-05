Luis de la Fuente: "Ha sido la semana más difícil de mi etapa profesional"

España llega al todo o nada del Europeo sub21. Luis de la Fuente lo sabe y se ha notado durante la rueda de prensa previa al partido de este lunes (18:00 horas) en la que ha comparecido junto a Adriá Pedrosa y Martin Zubimendi. 'La Rojita' juega los cuartos de final del torneo que se está jugando en Eslovenia frente a Croacia en lo que ha sido una de las semanas "más difíciles de mi carrera", tal y como apuntó el seleccionador. Después del positivo por la Covid-19 de Jon Moncayola, la llamada a Antonio Blanco y la llegada más tarde de Fer Niño y Yeremi Pino, ahora llega la prueba de fuego.

En directo la rueda de prensa del Seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, y de los internacionales Zubimendi y Pedrosa.#U21EURO https://t.co/0YkSmbbYix — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 30, 2021

Generación 2000

"Nos aportan muchísima calidad, muchísima frescura e ilusión. Solamente se hace justicia con el rendimiento que tienen con sus clubes. Solo queremos formar el mejor equipo posible. Estos chicos están tirando la puerta a patadas en sus clubes y nosotros, al nivel del rendimiento que están ofreciendo, también les tenemos que dar la oportunidad. Estamos asegurando el futuro de esta selección".

Sin Moncayola

"Pierde un gran futbolista, una gran persona y un gran compañero. Es un jugador que tiene una gran ascendencia en el grupo y nos aporta muchísimos futbolísticamente. Ahora estaba en uno de sus mejores momentos de la temporada. Antonio nos ofrece el presente de un gran futbolista. Se ha hecho un hueco en el Real Madrid. Va a tener seguramente más minutos. Son diferentes, pero nos aportan grandes posibilidades".

Semana difícil

"Ha sido la semana más difícil de mi etapa profesional. Hemos vivido con la ansiedad de saber lo que pasaba en cada control. Ha sido una sensación de impotencia. A la vez, como hay que sacar el aspecto positivo, hemos valorado más lo que hemos podido hacer siendo pocos. Hasta ayer no hemos podido entrenar al completo. Hemos podido trabajar, los chicos nuevos han entendido lo que les proponemos. En ese aspecto estamos muy contentos y tranquilos porque mañana vamos a hacer un gran partido".

Sensaciones

"Están todos bien. La salud es lo más importante. Con una gran motivación, es una final. Es el partido del campeonato. Lo afrontamos con entereza, con una motivación muy especial. Estoy muy tranquilo, les veo a todos capaces de afrontar el partido. Saben la importancia que tiene reengancharse con el campeonato. La parte de ilusión la tenemos. Ahora nos toca poner en práctica lo que han hecho en los entrenamientos".

Pedrosa

"Está siendo un campeonato muy raro al estar dividido en dos fases. Pero somos una piña, tenemos mucha confianza los unos en los otros y estamos seguros de que mañana vamos a salir igual de bien que lo hicimos durante la primera fase".

Zubimendi

"Diría que creo que he mejorado muchas cosas. Sobre todo, creo que juego mejor ahora hacia adelante. Me han hecho más hincapié de meter pases más verticales. Esa es la faceta que creo que más he mejorado".

