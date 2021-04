Pep Guardiola, sobre la Superliga: "No es deporte si el éxito está asegurado y no importa perder"

Las reacciones a la creación de la Superliga siguen llegando y el último en sumarse ha sido Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City habló desde rueda de prensa y, por sorpresa, no tomó una postura fiel a su club en este asunto. Insistió en que, por ahora, no está toda la información al alcance de la mano y se le plantean varias dudas sobre el anuncio.

"Me enteré unas horas antes de que se publicara el comunicado, como el resto de entrenadores. Me dijeron que íbamos a sacar un comunicado. El comunicado está ahí, pero nadie ha ofrecido ningún detalle más de lo que se va a crear", dijo Guardiola sobre su primera reacción sobre la creación de la Superliga.

Guardiola, que pidió que los presidentes hablen "más claramente sobre hacia dónde se dirige el fútbol", recalcó que es "incómodo" para él y para los entrenadores porque hasta ahora solo se conoce lo informado a través de un comunicado.

Por qué están estos equipos y otros no como el Ajax, que tiene cuatro Champions

Eso sí, se mostró totalmente contrario a que 15 clubes participen 'por decreto': "No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder. He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más".

Y añadió: "Es un problema mundial y hay que aclarar por qué están estos equipos y otros no como el Ajax que tiene cuatro Champions League. Tienen que aclararlo".

Dardo a la UEFA

Pero Guardiola tampoco quiso posicionarse del lado de la UEFA: "No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira por sus intereses, la UEFA también. [...] En la parte más importante de la liga, cuando luchamos por títulos, Lewandowski no pudo jugar contra el PSG por se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar. Cada uno mira por sus intereses", dijo de un organismo que para él "ha fallado".

[Más información: Infantino y la FIFA amenazan a los clubes de la Superliga: "O estás dentro o estás fuera"]