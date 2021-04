La afición del Barça se posiciona en contra de la Superliga Europea: "El club no es vuestro juguete"

La afición del FC Barcelona se ha posicionado en contra de la creación de la Superliga Europea. El Camp Nou ha amanecido en la mañana de este martes con una pancarta en sus exteriores que no ha pasado inadvertida para todos los que pasaban por allí. "El Barça es nuestra vida, no vuestro juguete. Superliga no", reza el lema escrito en esta lona blanca. Los culés anunciaron en la mañana del lunes su adhesión como club fundador de este torneo.

Aparece una pancarta contra la SuperLiga en las afueras del Camp Nou



“El @FCBarcelona_es es nuestra vida, no vuestro juguete. SuperLiga no”



#Golazo pic.twitter.com/BVarfI8Ecc — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 20, 2021

