Álvaro Benito y su alegato por la Superliga: "¿Quién se va a cansar de eso?"

La Superliga Europea está dejando diversidad de opiniones. En El Larguero de SER se debatió sobre ella y Álvaro Benito dejó un alegato a favor de la nueva competición que muchos no esperarían. Tiene claro lo que no le gusta, que sea una competición 'cerrada', pero tiene más claro aún lo que le gusta: ver siempre jugar a los mejores contra los mejores.

Cambio en el fútbol

"Si lo piensas fríamente, un cambio es inevitable. A nosotros la parte romántica nos duele y creo que es de justicia sentirlo así. Creo que los grandes deben cuidar de los no tan grandes, pero el cambio creo que es inevitable. A nosotros nos duele mucho que se vea afectado el fútbol tal y como lo conocemos. A mí La Liga me encanta, me encanta".

El 'pero' actual

"Imagínate que eres aficionado o socio del Barcelona, que pagas tu cuota, y en los últimos diez años, por lo que sea, ponle que tienes tres temporadas en las que, en una no pasas la fase de grupos, en otras dos caes en octavos y en otras tres caes en cuartos y, encima, el sorteo no te ha enfrentado con los más gordos. Pasan cinco-seis temporadas y no ha visto a Leo Messi enfrentarse a Neymar con el PSG, ni ha venido Lewandowski por ahí".

Los mejores contra los mejores

"Eso hay que arreglarlo. Hay una parte romántica y otra del espectáculo del juego. Alguien decía hoy, con lo que estoy en completo desacuerdo: "Cuando pasen tres años te vas a cansar de ver el Barça - PSG". Digo yo, ¿quién se va a cansar de eso? ¿Quién se va a cansar de ver el espectáculo que vimos el otro día del Bayern - PSG? ¿Quién se va a cansar de ver a los mejores competir contra los mejores?".

Pro y contra

"Lo que sí creo, es que se debe arreglar e ir todos de la mano y no ser una competición cerrada. Pero el aficionado del fútbol a nivel mundial quiere ver a los mejores contra los mejores todos los años. No puede ser que LeBron se quede sin jugar contra Stephen Curry".

