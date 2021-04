El Real Madrid no será expulsado de la Champions League 2020/2021

La UEFA, a través de la voz de su presidente Ceferin, amenazó a los clubes que forman la Superliga Europea así como a los futbolistas que militan en estos equipos con no poder jugar otras competiciones oficiales, incluyendo aquellas que disputan las selecciones nacionales.

Desde entonces se ha especulado con qué pasaría con la presente edición de la Champions League, ya que tres de los cuatro clubes que han llegado a las semifinales de la máxima competición continental son socios fundadores de la Superliga Europea -Real Madrid, Manchester City y Chelsea-. Tan solo el PSG está fuera, de momento.

Sobre esto ha sido preguntado Florentino Pérez en El Chiringuito. El presidente ha querido acudir al plató del programa de MEGA para hablar sobre la polémica que se ha creado alrededor de esta nueva liga que, según él, se ha ideado para "salvar el fútbol" porque sino no se llega ni a 2024.

Florentino Pérez, en El Chiringuito de MEGA

Florentino Pérez ha querido tranquilizar a futbolistas y aficionados, asegurando que la Champions 2020/2021 sigue adelante con los semifinalistas que se ganaron en el campo estar a un solo paso de la final: "Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso no va a pasar -no jugar con las selecciones-. La UEFA debe ser transparente. No tiene una buena imagen a lo largo de su historia. Hemos hecho un comunicado para hablar con ellos y veremos qué pasa".

"Ellos han hecho un formato y no va a funcionar, nadie lo entiende. Y dicen que va a empezar en el 2024. En el 2024 estamos 'muertos', que hay clubes que han perdido miles de millones. Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. No se puede amenazar, hay que dialogar. Creemos que este formato salvará el fútbol", ha afirmado el presidente del Real Madrid y de la Superliga Europea.

¿El Madrid, fuera de la Champions? "No, seguro. Ni al Madrid ni al City ni a ninguno. Seguro. Completamente seguro. ¿De La Liga? Tampoco, nada, nada. Tebas también tiene que ser trasparente. La UEFA también y creo que esto se ha acabado. Todo el mundo tiene derecho a saber qué pasa. El fútbol está a punto de arruinarse y no solo los grandes, todos. El fútbol es una pirámide", ha respondido Florentino Pérez.

No se puede seguir así

El presidente ha explicado que el fútbol, tal y como se conoce, no puede continuar así. No es viable y la pandemia ha acelerado el proceso: " La vida cambia, es lo que quiero que se entienda. Esto no es lo mismo que hace diez años. Vienen generaciones nuevas y el fútbol tiene que dar respuestas. Si seguimos así... y con este formato de 2024, es una cosa absurda".

Al tiempo que ha destacado que en lo que respecta al Real Madrid van a intentar "siempre ser líderes en cualquier competición". Y ha sentenciado, de manera muy contundente, que "no va a pasar" que el Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea queden expulsados de la presente edición de la Champions League: "Es imposible legalmente".

