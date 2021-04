Florentino Pérez, sobre Sergio Ramos: "Le quiero mucho, pero tenemos que ser realistas"

El mundo del fútbol se paralizó de madrugada durante la entrevista en la que Florentino Pérez dio las primeras explicaciones en público del proyecto de la Superliga Europea. Pero no todo lo que se habló fue de la competición que revolucionará (y "salvará") el fútbol, ya que hubo tiempo para que el presidente del Real Madrid tratara todo lo que concierne a la actualidad del club blanco, que no es poca.

Uno de los nombres de los que se habló fue de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid que acaba contrato en poco más de dos meses y del que todavía no se tienen noticias de su renovación. La situación está estancada, como el propio jugador ha reiterado en varias ocasiones y ahora reafirma también Florentino.

La situación es la que es: "Le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Nadie pone el dinero, nadie lo pone. Tenemos que ser realistas de lo que nos pasa. Tenemos toda la vida por delante para arreglarlo, pero ahora mismo estamos todos muy mal y el Real Madrid también", dijo en El Chiringuito de MEGA sobre la economía blanca y la oferta a Sergio Ramos.

Sergio Ramos, durante un calentamiento con el Real Madrid LaLiga

Florentino Pérez puntualizó luego sus palabras: "No he dicho que Sergio Ramos se vaya a ir. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada y luego ya pensaremos en qué pasa con la temporada que viene", añadió.

Puso la atención sobre las rebajas salariales en el primer equipo: "Primero vamos a cerrar esta temporada, que estamos hablando con muchos jugadores y muchos, voluntariamente, se bajan el sueldo. Algunos ya se lo han bajado, concretamente los dos que se fueron, Jovic y Odegaard, que se bajaron el 10%", explicó.

Adelantó que vendrán más y se refirió también a la postura de Sergio Ramos: "Hay mucha gente que está de acuerdo, que es solidaria con el club. Ramos aceptó el año pasado bajarse el 10%, este año está en otra situación distinta a la del año pasado", dijo.

Otra renovación: Messi

De otra renovación, aunque en este caso del eterno rival, la de Leo Messi, también habló Florentino. El presidente del Real Madrid, como ya hiciera Zidane, se mostró partidario de que el argentino renueve: "Messi me gustaría que siguiese porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo. Cuando se junta el Manchester City con el United no pasa eso", explicó.

[Más información: Florentino Pérez y el fichaje de Mbappé o Haaland: "Hay que recuperar la ilusión"]