Ander Herrera estalla contra la Superliga: "No creo en que los ricos le roben el fútbol al pueblo"

Ander Herrera ha estallado contra la nueva Superliga Europea de fútbol. El jugador del PSG ha sido uno de los primeros futbolistas del mundo, especialmente de un gran equipo, que se ha pronunciado tras el anuncio oficial que han hecho 12 de los mejores clubes del mundo para crear esta nueva 'mega competición'.

Da la casualidad de que el PSG, club en el que milita el centrocampista español, todavía no se ha pronunciado sobre sus planes de unirse al nuevo proyecto que dominará el fútbol mundial y que lo devolverá al lugar que merece. El conjunto francés todavía está demasiado a atado a otros intereses relacionados con la FIFA y con la UEFA, ya que Nasser Al-Khelaifi, presidente del conjunto galo, es íntimo amigo del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Además, el equipo francés, debido a su fuerte vinculación con Catar, se encuentra también supeditado en cierto modo a los intereses de la FIFA hasta que se celebre la próxima Copa del Mundo del año 2022 y que se jugará en el estado catarí. Estas son algunas de las cuerdas que atan de momento al PSG a la hora de pronunciarse y ligarse de forma oficial a este nuevo proyecto.

Ceferin, con Al-Khelaifi en la previa de un partido de la Champions League UEFA

Aún así, en la concepción última de la Superliga, el PSG aparece dentro de esos clubes que se unirán próximamente para formar el grupo de los 15 grandes dominadores, los 12 clubes fundadores ya conocidos más el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el equipo galo, conjuntos que tendrán que dar el paso en las próximas fechas y abrazar la nueva idea que pretende revolucionar el fútbol mundial. Los otreso cinco equipos completarán el formato seleccionado accederían mediante métodos de clasificación.

La crítica de Herrera

Por su parte, esta espontánea crítica a la Superliga Europea de Ander Herrera ha sido una importante sorpresa, ya que ha sido uno de los primeros futbolistas en posicionarse y, además, lo ha hecho de una forma tan clara que podría ir en contra de los futuros intereses de su propio equipo. Podría ser, incluso, una puerta a su salida del PSG y su regreso a España. El bilbaíno ya militó en el Zaragoza y en el Athletic antes de probar suerte en dos de los clubes más poderosos del viejo continente.

El centrocampista español del PSG, que también militó en otros grandes como el Manchester United, ha explotado tras la creación de la Superliga asegurando que no le gusta que "los ricos" le quiten el deporte más bonito a los pequeños: "Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes".

Así ha comenzado su duro mensaje Ander Herrera contra la Superliga a través de sus redes sociales. "Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta".

