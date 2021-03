El árbitro del Serbia-Portugal rompe su silencio tras el escándalo del gol fantasma de Cristiano

La selección de Portugal no pasó del empate ante Serbia en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar. El 2-2 definitivo, en realidad, lo modificó Cristiano Ronaldo justo al límite del tiempo. Sin embargo, su remate no se fue al fondo de la red y el equipo arbitral no lo dio como válido. Un 'gol fantasma' que ha generado gran polémica alrededor del mundo, que provocó el enfado mayúsculo de Ronaldo y que ha acabado con el colegiado protagonista hablando en medios portugueses.

Danny Makkelie, ante el revuelo provocado, ha roto su silencio en el diario A Bola. El colegiado ha desvelado que pidió perdón al seleccionador portugués y, en parte, ha confirmado que se produjo ese grave error tanto por su parte como entre sus compañeros. "Lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional y con la selección portuguesa por lo sucedido".

El holandés de 38 años, además, mostró ese malestar por el fallo protagonizado: "Como equipo de arbitraje, siempre trabajamos duro para tomar buenas decisiones. Cuando estamos en las noticias de esta manera, no nos hace felices en absoluto". Es su primera y todo apunta que única declaración, aunque las imágenes seguirán propagándose ante el error cometido.

😳 90'+3 | Ronaldo festeja, mas o árbitro diz que a bola não passou a linha...#SRBPOR | 2-2 | #VamosComTudo #WCQ — Portugal (@selecaoportugal) March 27, 2021

Según aseguró Fernando Santos al término del partido, el colegiado le dijo que se sentía "avergonzado" y que le trasladó sus disculpas en los vestuarios al haber revisado las imágenes. Y es que, cabe destacar, en este tipo de partidos no se está empleando el VAR. El videoarbitraje, tan de actualidad por sus constantes polémicas, podría haber arrojado cierta luz a un gol que evitó que los lusos se hicieran con el liderato del grupo.

Cristiano, señalado

El delantero portugués no está viviendo semanas nada fáciles. El atacante de la Juventus ha recibido duros golpes en el equipo italiano y la selección, que podía convertirse en la atmósfera perfecta para rebajar la tensión, no está haciendo su función. Porque Cristiano, tras ese nuevo golpe ante Serbia, ha vuelto a estar en el foco de atención y críticas.

El delantero no se tomó nada bien la decisión del colegiado. Ese gol valía para llevarse tres puntos determinantes camino al Mundial de Catar. Y el luso, conociendo ligeramente su personalidad, montó en cólera: se quito el brazalete de capitán y lo tiró al césped. Una acción que no ha gustado y que ha llevado a jugadores de cierta veteranía y con experiencia en la selección a criticar al atacante.

"La reacción de Cristiano es natural, pero no es aceptable para un capitán de la selección. No puede tirar el brazalete al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso. No es aceptable para un jugador de su importancia", ha llegado a señalar el exinternacional Fernando Meira.

