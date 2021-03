Cristiano y la Juventus, más lejos: su mejor amigo en el vestuario duda que vaya a continuar

El caso Cristiano Ronaldo amenaza con ser uno de los grandes culebrones del verano en el mundo del fútbol. El futbolista portugués no está contento en Turín con el rumbo que ha tomado este año el equipo y por ello ya está moviendo toda su maquinaria para intentar buscar una salida este mismo verano en lo que parece ser una operación bastante complicada.

El luso termina contrato con el equipo turinés en 2022 y no parece que vaya a renovar. Por ello, la Juventus estaría obligada a venderle este mismo verano para intentar sacar algo de dinero por su traspaso y terminar de amortizar el importante desembolso que hicieron por él y que superó los 100 millones de euros.

Sin embargo, a medida que avanza la temporada, los italianos están más cerca de ver con buenos ojos una salida de Cristiano por un bajo coste o incluso gratis, todo con el fin de ahorrarse su altísima ficha y así poder empezar a crear la Juventus del futuro, ya que la del presente, con Andrea Pirlo en el banquillo, va camino de tocar fondo tras una década de dominio con títulos de liga cada año, participaciones meritorias en Europa y mucho espectáculo. Este año, solo la Copa de Italia parece ser el único de título que puede llegar a sus vitrinas.

Cristiano Ronaldo y Morata hablando durante un partido de la Juventus Reuters

El diario italiano Tuttosport ha hablado con uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo en la Juventus, el tercer portero del equipo Carlo Pinsoglio, quien a pesar de no contar con minutos se define como un gran animador del vestuario, como una persona que hace grupo y que además consigue sacarle muchas sonrisas al crack portugués.

Dudas con Cristiano

Es precisamente Pinsoglio quien ha sembrado la duda de la continuidad de Cristiano Ronaldo, sin ser capaz de confirmarlo con certeza, más allá de un simple deseo de amigo y de compañero: "No lo sé, pero espero que se quede porque tiene un gran impacto. Todavía le queda un año de contrato. Espero y pienso que se quedará. En teoría, lo hará a menos que algo extraño pase".

Pinsoglio, además de no poder afirmar si su amigo continuará o no marcando goles en Turín, ha explicado la buena relación que mantiene con él con anécdotas sorprendentes como sus sesiones de tiros de falta: "En los entrenamientos, todos entran. Es siempre un desafía. Cuando estoy en la portería siempre me mete siete. ¿Por qué no entran en un partido? No lo sé, en un encuentro es diferente. Tal vez mala suerte".

Cristiano Ronaldo, en un calentamiento con la Juventus de Turín REUTERS

La figura de Pinsolgio se ha hecho muy conocida en Italia gracias al propio Cristiano Ronaldo y a la relación que les une. Tanto es así que Carlo ha tenido el privilegio de estar en uno de los famosos cumpleaños de Cristiano: "Recuerdo que cuando Georgina me mandó el mensaje para invitarme le iba a responder: 'Espera, creo que te has equivocado, ¡yo soy el Pinso!".

Además de tener buen rollo con el futbolista luso, es un generador de buen ambiente en el vestuario, una función que lleva con orgullo y que defiende que tiene su importancia: "Mis compañeros se burlan de mí, diciendo que iré a la Eurocopa con Portugal. Soy el garante del buen humor en el vestuario, es un rol que siento mío. En mi opinión, cuando te ríes, obviamente en los momentos adecuados, el ambiente es mucho más calmado y el grupo está más unido".

