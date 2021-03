La Juventus deja claro que Cristiano Ronaldo no está a la venta: "Es intocable"

En Italia no quieren escuchar nada sobre volver a juntar a la 'BBC'. La Juventus ha salido públicamente este miércoles a dejar claro que Cristiano Ronaldo no está a la venta. Después de los rumores de los últimos días, Pavel Nedved, vicepresidente de la entidad, ha hablado sobre la situación del jugador en los micrófonos de DAZN Italia. En representación de todo el club, ha dejado claro que siguen contando tanto con el portugués como con Andrea Pirlo, cuestionado por los resultados, para la próxima temporada.

No tiene dudas con el luso. "Cristiano Ronaldo se queda en la Juventus, es intocable. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022. Después veremos lo que pasa. Cristiano tanto a nivel técnico como de imagen nos ha dado un impulso hacia el Olimpo del fútbol. A nivel técnico no se puede decir nada. Ha marcado más de 100 goles en 120 partidos, nos ha llevado a la Champions League... podemos criticarlo porque todos estamos abiertos a las críticas y tenemos que aceptar las críticas cuando nos equivocamos. Pero cuestionar sus números y lo que muestra en cada partido, para mí, no es justo", apuntó Nedved.

Así cerró filas con el técnico italiano. "Pirlo es y será el entrenador de la Juventus, al 100%. Empezamos un proyecto con Andrea, sabiendo las dificultades que habría. Queríamos hacer algo más este año pero no lo logramos, las dificultades estaban previstas. Tenemos un nuevo entrenador con una plantilla muy rejuvenecida disponible. Estamos muy tranquilos, en el camino que queríamos y mantenemos este camino. Tiene todo para convertirse en un gran entrenador y confiamos en que después de diez, quince, veinte años de trabajo todos reconocerán su grandeza por lo que ha ganado", esgrimió la leyenda del equipo transalpino.

Cristiano Ronaldo y Morata hablando durante un partido de la Juventus Reuters

Todo esto después del último escándalo que destapó el periodico La Stampa. La derrota contra el Benevento destapó un cisma dentro del conjunto turinés cuando el árbitro pitó el final del encuentro. Según este miedo, se pudieron escuchar fuertes broncas y e insultos entre varios miembros de la plantilla y del cuerpo técnico, aunque no especifica hacia quien iban dirigidos.

¿A la venta?

Hace una semana, Corriere dello Sport explicaba que la Juventus estaba haciendo cuentas y esgrimieron que, para que estas cuadren, lo mejor es la venta de Cristiano Ronaldo. De hecho, estimaban que el club pensaba en venderle por alrededor de 29 'kilos'. Después de estas palabras, parece que esta posibilidad se ha descartado y que buscarán hacer otras operaciones para tratar de salvar una temporada en la que el último semestre de 2020 dieron grandes pérdidas por culpa de la crisis de la Covid-19.

En cualquier caso, Morata no ha terminado de despejar las dudas desde la concentración de la Selección. "Le veo en la Juve, la Juve lo valora como el jugador que es y creo que está contento aquí. Quiero que Cristiano se quede en la Juve, de ahí a lo que pueda pasar... Ojalá tenerle cerca", exponía el también jugador del conjunto transalpino en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

