El IOCW Championship, el campeonato 'español' de wrestling, será defendido este fin de semana

El International Open Challenge World Championship comienza su conquista. En el mes de noviembre Miguel Pérez y Hugo Savinovich presentaron el cinturón que busca revolucionar el mundo de la lucha libre.

Debido a la pandemia de Covid-19 que azota el mundo su presentación ha tenido que posponerse durante unos meses, pero ahora llega el momento que todos los fans de la lucha libre estaban esperando.

El sábado 27 de marzo el campeonato se pondrá en juego en los Estados Unidos. Lo hará en la empresa National Championship Wrestling de West Virginia, y en una triple amenaza que se disputará en The Blue Wave Center. El evento será transmitido en PPV a través de FITE TV en diferido más adelante.

Estos son los retadores al campeonato:

Desean Pratt: luchador de New Jersey con más de años 14 años de carrera que ha

competido en las principales empresas independientes de Estados Unidos. Entrenado

en la Chikara Wrestle Factory por Chris Hero & Mike Quackenbush ha llegado a

aparecer en los eventos de empresas como CZW, NWA o Impact Wrestling. Durante su

carrera ha alternado entre los eventos de lucha libre independiente y los shows de

televisión.

Rayo: luchador procedente de Perú considerado una de las estrellas latinas con más

futuro de esta industria. Ha luchado en empresas como Ring of Honor, MCW y EVOLVE

también llegó a hacer su debut en WWE, compitiendo en uno de los shows semanales

de WWE NXT. También ha triunfado en América Latina en compañías como DTU o GLX.

Clay: luchador entrenado en la MCW Training Center, la misma escuela que The

Velveteen Dream, Lio Rush, Mickie James o Lita. A pesar de su peso utiliza un estilo de

lucha técnico que lo hace lucir como un luchador de peso crucero. En 2017 tuvo que

retirarse temporalmente por una lesión y ahora está retomando el camino hacia la

gloria.

Horario en España

El evento For The Love of Wrestling comenzará a las 19:00 hora de West Virginia y contará con público en las gradas, respetando todas las medidas de seguridad frente al Covid-19. El show comenzará a la media noche en España (península y Baleares) y una hora antes en las Islas Canarias y Reino Unido.

La marca España se extiende por el mundo de la lucha libre con este nuevo proyecto que ya tiene fecha y sede. Es sin duda el inicio de una nueva etapa en el mundo de la lucha libre profesional.

