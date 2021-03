Xabi Alonso se queda en la Real Sociedad: adiós a su aventura en Alemania

Noticias relacionadas Xabi Alonso será el entrenador del Gladbach la próxima temporada

Xabi Alonso se queda en la Real Sociedad al frente del filial del equipo donostiarra. Lo hará, mínimo, hasta 2022 tras renovar su contrato, tal y como ha anunciado el club este viernes. De este modo, se descarta su fichaje por el Borussia Mönchengladbach, como se había rumoreado esta semana.

La Real compartió un vídeo de Xabi hablando tras su renovación: "Muy contento por cómo están yendo las cosas. Cuando empecé a hablar con el club, los dos nos entendimos muy bien. Hemos tenido buena comunicación con la dirección deportiva. Queremos seguir creciendo y ayudando en el proyecto para que haya jugadores mejor preparados para el primer equipo".

"Todas las experiencias aportan y para mí en esta fase están siendo dos años muy enriquecedores por mí mismo, por el club y por el proyecto. Es un proyecto muy atractivo por el hecho de estar en el último paso antes de llegar al primer equipo, es una gran satisfacción. Eso es un motivo que me enorgullece mucho y me hace partícipe del gran trabajo que se hace en Zubieta, de esos jugadores que vienen tan bien formados y que estén tan cerca de la élite. Poder ayudarles en el camino me reconforta mucho".

"Estamos en el momento de que los jugadores crezcan compitiendo. Hay que darle valor a las dos fases, que vayan conviviendo en niveles competitivos muy altos, cercano a lo que todos aspiramos que lleguen a conseguir. Es fundamental. Ven el ejemplo de compañeros cercanos que ya están rindiendo arriba, que no están tan lejos".

"Era el objetivo, pero todavía tenemos más aspiraciones etsa temporada. Los jugadores lo perciben y eso nos va a hacer retarnos a nostros mismos y cuando tienes algo por lo que pelear sacas lo mejor. Queremos tener esa ambiciín, no solo conformarnos con lo que hemos conseguido. También por meternos en el playoff y lo que pueda venir", concluye.

