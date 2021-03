Ansu Fati, desesperado con su lesión de rodilla, viaja a Lyon para buscar una segunda opinión

El calvario de Ansu Fati con su rodilla parece no tener fin. El futbolista del FC Barcelona esperaba estar ya cerca del final de su recuperación, pero tras pasar dos veces por quirófano, el problema sigue sin estar resuelto. El jugador internacional con la selección española sigue teniendo molestias y su menisco sigue registrando procesos inflamatorios, una clara señal de que el problema no está resuelto.

La sombra de una tercera operación e incluso de una retirada total del menisco empiezan a amenazar en el horizonte del jugador, que comienza a estar desesperado por no poder poner fin a sus graves problemas. La retirada del menisco parece la última opción, ya que implicaría vivir un calvario el resto de su carrera con una articulación que se iría degenerando a marchas forzadas, algo que le ha sucedido ya a su compañero Samuel Umtiti y que trae también de cabeza a otro compañero como Coutinho.

Sin embargo, Ansu ya no aguanta más y necesita tomar una decisión para poner fin a estos problemas que le están llevando por el camino de la amargura más absoluto y que están provocando que el chico no consiga recuperarse tampoco anímicamente. Además, es perfectamente consciente de que si pasa por quirófano una tercera vez, la temporada se habrá acabado y no podrá luchar ni por los títulos de liga ni de Copa del Rey con el Barça, pero tampoco acudir a la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos con España.

Ansu Fati en el partido de España contra Alemania EFE

Por ello, y para intentar escapar de este drama, Ansu Fati y su entorno han tomado la decisión de realizar un viaje esta semana hasta Lyon para verse con un prestigioso médico de rodilla habituado a tratar con deportistas de alto nivel con el fin de obtener una segunda opinión para el tratamiento de esta lesión.

Según apunta el medio francés L'Equipe, Ansu Fati habría acudido junto a su padre al Centro Ortopédico Santy para poder verse con el prestigioso doctor Bertrand Sonnery-Cottet, experto cirujano-ortopédico que trató a exfutbolistas del Olympique de Lyon como el actual delantero del Real Madrid Karim Benzema o el ahora mediapunta del Real Betis Nabil Fekir.

El consejo de Cottet

Con este viaje y esta visita a un nuevo gabinete médico, Ansu Fati pretende cerrar el punto de mira y apuntar directamente a la mejor solución después de haber sido tratado en Barcelona por, entre otros, el prestigioso doctor Ramón Cugat, quien dirigió la segunda operación y que es conocido por haber tratado a muchos futbolistas, entre ellos el 'Kun' Agüero, Benjamin Mendy o Rafinha.

Ansu Fati

La nueva recomendación médica que ha recibido Ansu ha sido la de una suave reanudación de los entrenamientos de forma muy moderada durante las dos próximas semanas para comprobar el estado y la respuesta de su rodilla. De momento, Fati ha puesto en conocimiento de los médicos del Barça esta recomendación y se tomará unos días para pensar y reflexionar en la decisión final que va a tomar. El futbolista del Barça le va a dar un margen a su rodilla para ver si mejora y si no, tiene pensado ponerse en manos de su nueva opinión médica, el doctor Sonnery-Cottet.

