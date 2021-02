The Miz: "La gente no sabe la presión y el estrés que supone ser campeón de la WWE"

Desde el pasado fin de semana, en el PPV Elimination Chamber, la WWE tiene nuevo campeón máximo y ese es The Miz. Es la segunda vez que gana un título que ganó por primera vez justo hace diez años, en 2011. EL ESPAÑOL habló en exclusiva con The Miz el pasado mes de enero y un mes después ha cumplido el objetivo que se ponía en aquella entrevista.

El nuevo campeón de la WWE ha atendido a los medios internacionales a través de una rueda de prensa. The Miz habla de su primera defensa del título, que tendrá lugar el próximo lunes en el programa semanal RAW. Habló sobre la responsabilidad de ser campeón y confiesa que le gustaría darle una oportunidad a John Morrison, su compañero en el ring, para pelear por el campeonato.

Qué significa el campeonato de la WWE

"Cuando he logrado este campeonato intento demostrarle a la gente lo que significa tanto cómo fuera. La gente no sabe la presión y el estrés que supone ser campeón. Se lo digo siempre a los fans: no lo entendéis. Son los mismos que cuando les dices: 'No sabes lo que es ser padre' te responden: 'lo sé porque tengo un perro y un gato'. ¡No es lo mismo!".

Su conquista del campeonato

"Fue una tormenta perfecta que terminó conmigo con el Campeonato de la WWE. Cada vez que puedes ser el luchador en el que depositan la confianza para tener el título de la WWE y ser el rostro de la empresa, significa mucho para nosotros. Es por lo que luchamos. Mi objetivo siempre fue recuperar el campeonato. Quería el título de nuevo y mostrar lo que puedo hacer como campeón de WWE. Ahora tengo la confianza. La tenía hace diez años, pero mis fracasos me enseñaron más que mis éxitos. Ahora estoy feliz, confiado, listo y bien preparado. Solo quiero asegurarme de que todos estén felices cada vez que se emita Raw".

Oportunidad para John Morrison

"Le daría a John Morrison la oportunidad. Se lo merece, es talentoso, creo que me ayuda a ser la estrella que soy, el hermano que nunca tuve y creo que lo merece. Y por eso estoy en contra de que Lashley tenga la oportunidad. No le hago de menos, Lashley es un talento tremendo, pero creo que necesita ganarse la oportunidad de luchar por el título, no sólo dársela. No creo que nadie esté preparado y aunque John Morrison se enfrente a mí en WrestleMania, no se va a llevar el título. Yo soy el Campeón de WWE por una razón".

Defensa contra Bobby Lashley

"¿Hice un trato? Sí, pero una vez eres campeón las cosas cambian y entiendes... Lashley no lo entiende por que no ha sido Campeón de WWE, no entiende el riesgo, la presión, el estrés que ha de afrontar un campeón y quiero asegurarme que la persona que tenga la oportunidad esté listo y si no está listo, no va a tener el título".

Qué le diría al The Miz de 2011

"Gran pregunta, mucha gente se la suele hacer. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Al Mike de 20 años, al Mike de 30. Para ser honesto, sigue haciendo lo que haces. Escucha, aprende. No oigas cuando alguien te diga algo, escucha. Absorbe, entiende y hazlo. Asegúrate que tienes todas las herramientas necesarias. Lo digo por que soy una persona que se prepara para oportunidades que no están ahí, así cuando la oportunidad aparece yo estoy listo. Es lo que hago como ser humano y espero que diciendo esto, otra gente pueda mejorar".

