Mick Schumacher se ve salpicado por el activismo político de Hamilton antes de llegar a la F1

La Fórmula 1 se ha convertido en los últimos meses en un espacio demasiado extraño. La libertad de expresión que tienen algunos y que tanto se demanda hoy en día parece haber volado a otros horizontes ya que en el 'Gran Circo' existe la predominancia de la opinión de un campeón mientras el resto deben callar y asentir. Es un asunto complicado y difícil de gestionar tanto para equipos como pilotos, pero amenaza con enquistarse.

Ese campeón es, evidentemente, Lewis Hamilton, quien desde el principio de la temporada se propuso llevar a cabo una cruzada contra el racismo, la cual fue defendida por la propia Fórmula 1 y por todos los pilotos y equipos. Todos, sin excepción alguna, sin margen para la polémica o la duda, se sumaron a la propuesta y al mensaje del piloto inglés. Sin embargo, algunos quisieron desmarcarse de sus formas y por ello, la situación ha llegado hasta ese punto.

Lewis Hamilton quiso hacer de la lucha contra el racismo y la violencia contra las personas de raza negra una proclama a su medida, algo que en la Fórmula 1 no ha gustado. El corredor de Mercedes señalaba cómo se debía protestar, cuándo se debía protestar y cómo tenían que seguirle para demostrar que estaban en contra del racismo. En un protocolo de actuación poco acertado, o estabas con Hamilton o estaba con el racismo.

Lewis Hamilton, con la mascarilla de Black Lives Matter Reuters

Esa es la postura que se vendió desde el entorno del piloto inglés y que tanto daño ha hecho a otras personas que se han visto envueltas en polémicas absurdas. Sin dar más nombres de los ya conocidos, el último en verse en este tipo de situaciones ha sido Mick Schumacher, hijo del 'Kaiser' y nuevo corredor del equipo Haas para la presente temporada.

El pequeño de los Schumacher, que no solo seguirá los pasos de su padre, si no también los de su tío Ralf, ha sido entrevistado en el medio italiano La Stampa, donde ha sido preguntado por este tipo de actuaciones de Hamilton. El joven corredor, reciente ganador de la Fórmula 2 y que espera hacer su debut en el 'Gran Circo' para llegar algún día a pilotar en Ferrari como lo hizo su padre, no quiso mojarse para no posicionarse ni a favor ni en contra del modelo de actuación del británico. En un tema muy espinado en la parrilla y siendo nuevo, su postura de quedarse al margen es más que lógica.

Ataques contra Mick

Sin embargo, esa respuesta de "sin comentarios" del piloto alemán ha sido interpretada por muchos como un alegato en favor del racismo, por lo que han aprovechado para criticarle duramente a través de las redes sociales. Mick ya ha comprobado la dureza de expresarse en público acerca de este tema y, sin duda, este suceso no hará más que reducir drásticamente sus ganas de volver a hablar con la prensa.

Mick Schumacher, subido al Haas de esta temporada Haas F1

"Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, recordaremos el silencio de nuestros amigos" o "si eres neutral en estos asuntos, has elegido el lado del opresor", son algunos de los comentarios que ha recibido el piloto de Haas, quien tuvo un precioso gesto con el propio Hamilton el día que igualaba las 91 victorias de su padre en la Fórmula 1, en el Gran Premio Eifel, de Nürburgring. Un momento histórico entre tres generaciones.

Mick tampoco quiso hablar en dicha entrevista de su padre: "Este es un asunto privado. Deberíamos volver a los temas del automovilismo". Seguro que algunos habrán pensado que también está en su contra por no querer hablar de ello. Con quien sí habla, y mucho, es con Sebastian Vettel: "Hablamos con regularidad. Tiene mucha experiencia y me da consejos. Me está vigilando".

Por último, el pequeño de la saga Schumacher no rehusó hablar de su sueño de llegar a Ferrari: "Estoy muy feliz de estar en Haas. Estoy en mi debut y me gustaría aprovecharlo al máximo, luego veremos qué me depara el futuro. Todo es impredecible ahora, pero no lo niego: sería un sueño pilotar un Ferrari como lo hizo mi padre".

