Mazepin y el severo correctivo del equipo Haas tras sus lamentables escándalos: "Es un idiota"

Nikita Mazepin se ha convertido en uno de los pilotos más reconocibles de la actual parrilla de la Fórmula 1 a pesar de no haber debutado aún. El nuevo corredor del equipo Haas, quien será compañero en 2021 de Mick Schumacher, pasó al centro del foco mundial después de que se hicieran públicas unas imágenes suyas en actitud muy desagradable junto a una modelo.

La rocambolesca historia tuvo lo que todo culebrón necesita. Una fiesta, dos jóvenes y la deplorable actitud de un Mazepin que aparecía tocándole un pecho a una joven con la que tenía una larga relación en la que habían sido algo más que amigos. Esta lamentable conducta quedó también difuminada por la confusa versión mostrada por la chica tras hacerse público lo sucedido.

Tan pronto defendía al piloto al que todos señalaron y criticaron debido a sus delenzables actos asegurando que él la tenía mucho aprecio, como se aprovechaba de todo el ruido mediático para mostrarse como la víctima del asunto. Quizás por eso, Nikita Mazepin pasó casi de puntillas por lo que había sido una conducta bastante lamentable.

Nikita Mazepin, envuelto en un escándalo sexual

En el entorno de la Fórmula 1, las críticas muy fueron muy sonoras, especialmente en Gran Bretaña, donde no daban crédito al comportamiento del joven, que mostraba una actitud arrogante y falta de todo respeto, algo que no consideran positivo en un chico que ni siquiera ha empezado su carrera en la Fórmula 1.

Sin embargo, quizás, el mayor correctivo de todos se lo llevó por parte de su equipo, la escudería Haas, quien intentó llevar el tema sin armar demasiado revuelo mediático, pero quienes no pasaron por alto un comportamiento que no solo manchaba la imagen del propio Mazepin, si no también la de toda la escudería y la de su propietario, Gene Haas.

Ha sido el mismo dueño del equipo quien ha revelado cómo se trató esta compleja situación dentro de la escudería y cómo trataron de hacer ver a Mazepin que se había equivocado sin darle mucha notoriedad al asunto, intentando que todo llevara un ritmo natural, pero con actos contundentes aunque no muy visibles.

La labor de Haas

"Nuestra respuesta creo que fue que Guenther Steiner le dijo que era un idiota y que no se pueden hacer cosas así, y que era totalmente inaceptable". Así confirmaba Gene Haas a la revista Racer la conversación que tuvo el director de la escudería con el joven piloto, quien había sido protagonista de un espectáculo lamentable.

A pesar de esta dura afirmación, en el equipo esperan y confían en que esto haga madurar a Mazepin y que todo quede pasado y olvidado: "Creo que recibió muchas críticas por todos los lados que se acumularon. Tiene 21 años y para un chico joven el diluvio de críticas debe haber sido difícil de aceptar, así que espero que sea una buena lección aprendida".

Nikita Mazepin celebra una de sus victorias en Fórmula 2 F1

"Tendremos que ver cómo va esto. La respuesta en las redes sociales de todo tipo de grupos fue extremadamente fuerte, queriendo que lo echáramos por lo que hizo, pero tampoco sentíamos que era el camino correcto".

Tanto Gene Haas como el propio Guenther Steiner han seguido hablando con Mazepin de lo sucedido durante las últimas semanas para comprobar la correcta evolución del chico y asegurarse que su crecimiento mental y personal van por buen camino. Confían mucho en su talento y en su capacidad para labrarse un futuro en la Fórmula 1, pero con este tipo de conductas se cerrará demasiadas puertas.

"Seguimos dialogando con Nikita sobre muchas cosas, incluido lo que sucedió al final de la temporada pasada. Asumió la responsabilidad inmediata de sus acciones. Se disculpó, ha aprendido de esta experiencia y sin duda ha sido castigado por ella. Lo aplicará en su carrera en la Fórmula 1".

