The Miz, el 'chico malo' de WWE: "Cuando llegué, todos creían que en tres meses sería despedido"

Ser una superestrella de la WWE durante tres lustros no es cosa sencilla y es algo que acaba de lograr Michael Gregory Mizanin (Ohio, Estados Unidos, 1980). Todos le conocen mejor como The Miz, su apodo sobre el ring. A comienzos de los 2000 se dio a conocer en varios reality shows estadounidenses y fue a raíz de un concurso televisivo, Tough Enough, por lo que se hizo con un contrato de desarrollo en WWE.

Debutó en el roster principal de la compañía hace 15 años, en 2006, y desde entonces lo ha ganado casi todo habido y por haber. Su mayor triunfo fue ser el campeón de WWE durante 159 días seguidos, entre 2010 y 2011, aupándose como uno de los grandes 'chicos malos' de la plantilla de la mayor empresa de wrestling del mundo. EL ESPAÑOL ha hablado con él.

The Miz cumplió en octubre 40 años, pero admite que sigue divirtiéndose con su trabajo. Actualmente es Mr. Money in the Bank, lo que le convierte en poseedor de un contrato por cualquier campeonato de WWE a canjear cuando él quiera. Además, a final de mes estará en el Royal Rumble, una de las peleas más esperadas del año por los aficionados, en el que 30 luchadores se subirán al ring y el último que quede sobre él se ganará el derecho a combatir por el título en la pelea principal de Wrestlemania.

Pregunta: En primer lugar, este año se cumplen 15 años desde su debut en la WWE. ¿Al principio imaginaba que iba a tener una carrera tan larga y exitosa?

Yo lo hice, pero nadie más lo hacía cuando llegué al principio. Todos creían que en tres meses me habría ido, que sería despedido. Pero aquí estoy quince años más tarde y los que decían que sería despedido ya se han ido.

Voy a seguir haciendo lo que hago. Amo ser una superestrella de la WWE. Amo mi trabajo no solo dentro del ring, sino también fuera de él. Me estoy divirtiendo con todo lo que estoy haciendo, lo que hago con John Morrison, ser Mr. Money in the Bank... Es agradable para mí.

Se ha anunciado que estaré en el Royal Rumble, que es uno de los combates más emocionantes que hay y lo podréis ver el 31 de enero en WWE Network. Será bastante increíble y espero ganarlo por primera vez. Es una de las pocas cosas que no he hecho en WWE, así que siento que es algo que necesito hacer, especialmente, porque la recompensa es una pelea por cualquier título e ir al main event de Wrestlemania.

P. ¿Qué es lo más difícil de ser una superestrella durante tantos años?

Lo más difícil es evolucionar siempre, mantener siempre el ritmo. Asegurarse de hacer algo memorable siempre que estás frente a las cámaras, hacer algo sobre lo que hable la gente. Ese es nuestro trabajo como superestrellas de WWE.

Han pasado diez años y no he recibido muchas oportunidades para enfrentar al campeón de la WWE

P: ¿En qué momento de su carrera se siente?

Espero canjear el contrato del Money in the Bank exitosamente y ganar el campeonato de WWE por segunda vez. Han pasado diez años y no he recibido muchas oportunidades para enfrentar al campeón de la WWE. Sé que se puede pensar 'oh, eres The Miz y, por supuesto, has tenido grandes oportunidades'. Realmente, no.

No soy como, por ejemplo, Daniel Bryan. Siento que a él siempre se las dan. Podría estar equivocado, pero así es como me siento. Siento que esto [ser Mr. Money in the Bank] podría ser una oportunidad real de ganar el campeonato de WWE.

P: En el último año ha vuelto a formar equipo con John Morrison, ha vuelto a RAW, es Mr. Money in the Bank. ¿Qué nota le daría a su 2020 en el ring?

Mis habilidades hablan por sí solas, son increíbles. Todos querían que el 2020 se acabase y soy el primero que lo dice, pero gané lo más importante y eso es el maletín de Money in the Bank. Me permite canjearlo cuando quiera y donde quiera.

Drew McIntyre puede ser lanzado sobre mil mesas, golpeado por un millón de sillas... y yo puedo ir hasta ahí, hacer la cuenta de tres y ser el campeón de WWE. Así que, en todo el 2020, no importa cuánto he perdido, gané el combate que realmente importa.

Quiero ser el campeón que sé que puedo ser y ser la cara de la compañía

P: Y mirando hacia el futuro, ¿qué objetivos se pone para 2021 en RAW y WWE?

Ganar el campeonato de WWE y llevar a WWE a nuevas alturas. Quiero ser el campeón que sé que puedo ser y ser la cara de la compañía. Eso es lo que siempre he soñado ser, ha sido siempre mi objetivo y estoy preparado para lograrlo.

P: En cuanto al maletín [de Money in the Bank], ha sido un alivio recuperarlo. ¿Tiene una nueva estrategia para canjearlo?

Canjearlo, es simple. O ganar el Royal Rumble. Si lo gano puedo retar al campeón que quiera. No hay nada más grande que Wrestlemania. No hay nada que quiera más que ir a Wrestlemania y retener o ganar el campeonato de la WWE.

P: Como ha dicho, se anunció su participación en Royal Rumble, ¿qué espera de su decimotercera vez en la batalla? Después de tantas veces, ya es un experto...

Es muy duro. Hay 30 luchadores que entran al ring enseguida y tienes que lanzar a 29 por encima de las cuerdas para ganar. Están varios de los nombres más grandes que la WWE ha tenido nunca en un solo ring... Es duro, aunque sea emocionante para el público, y todo es cuestión de que tengas el aguante para soportar un combate que puede durar una hora. He sido el primero en salir como tres veces, siempre he tenido mala suerte con mi número de entrada en el Royal Rumble.

P: Por último, en el último episodio de RAW, a todos nos sorprendió el regreso de Triple H al ring en el programa. ¿También le impresionó su regreso?

Oh, claro. Siempre que Triple H se sube al ring se genera mucha expectación y quieres ver que va a pasar después. Y él y Randy [Orton] han tenido una larga, pero larga, rivalidad el uno contra el otro y todavía no ha acabado. Es bastante increíble cada vez que Triple H se sube al ring.

