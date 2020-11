A-Kid, el chico de Vallecas que hace historia en WWE: "Cuando era niño no tenía un referente español"

España tiene su campeón en WWE, la mayor empresa de wrestling del mundo y todo un fenómeno en el deporte de entretenimiento. Su nombre es Carlos Ruiz (Madrid, 1996), conocido en el ring como A-Kid, el 'chico anónimo'. Rompió una barrera al ser el primer español en llegar a la empresa y esta semana ha roto otra al conseguir su primer triunfo importante en ella: la Heritage Cup.

A-Kid ha ganado la Heritage Cup en NXT UK, la marca británica de WWE, tras haber derrotado en la competición a rivales como Flash Morgan, Noam Dar y, finalmente, en el último combate, a Trent Seven. Y todo cuando apenas se cumple un año de su debut oficial en la WWE. Entonces recibía a EL ESPAÑOL en su gimnasio en Madrid y ahora lo hace por videollamada, por esto de la pandemia, para analizar su triunfo.

Un chico de Vallecas ha conquistado la WWE y vuelve a poner el wrestling español en el mapa. En una época de regresión mediática de este deporte en España (ahora mismo no se emite en televisión), él espera que sus éxitos hagan que una nueva generación se vuelva a enganchar. Apoyo tiene de sobra y es que su nombre fue Trending Topic en nuestro país tras alzarse campeón del torneo.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo se sintió nada más ganar la final de la Heritage Cup?

Respuesta: Fue algo único. Creo que no hay muy poca gente que haya sentido eso, al menos en el mundo de la lucha libre profesional. Es mi primer título grande que gano en la WWE. Y el hecho de que no haya gente ahí para respaldar, tirarte esa emoción de vuelta. Es algo complicado, pero creo que es muy positivo. Porque honestamente, yo he sentido que he ganado ese título dos veces, una vez en el ring y otra vez ayer, cuando todo el mundo fue capaz de verlo.

P: Fue Trending Topic el jueves por la noche, su victoria fue muy especial para el público español. Pero, ¿qué significa para Carlos haber ganando la Heritage Cup en WWE?

R: Es increíble a muchos niveles, en realidad. El hecho de que haya sido trending topic número uno en España, que un luchador el español esté en la WWE, cuando por ejemplo en televisión no tenemos el producto a día de hoy. No está lo suficientemente cubierto, por prensa y demás. Es algo increíble porque, creo que está más que demostrado que tenemos el talento como performance a nivel nacional, de poder dar un gran producto y tenemos la fanbase.

Tenemos un número increíble de fans que están dispuestos no solamente a verlo, sino también a reaccionar con ello y demás. Fue un poquito esa convicción que necesitaba para decir: 'Okey. Lo que estoy haciendo gusta a la gente. Yo lo disfruto muchísimo. Vamos a seguir haciendo magia'.

P: A rasgos generales del wrestling español, ha ido rompiendo barreras. ¿Qué puede significar para la escena nacional un triunfo así?

R: Yo creo que es muy importante. En la actualidad es importante porque nunca hemos tenido a alguien a este nivel, que tenga esta capacidad de absorber conocimiento de las mejores mentes que han estado en el negocio. Pero, sobre todo, de cara al futuro. Yo cuando era un niño no tenía ese referente español con el que dices 'vale, está este aquí y claramente puedo seguir este camino'.

Sin embargo, el día de mañana cualquier niño o cualquier niña que vea WWE va a ser capaz de ver a A-Kid y va a decir 'este es de mi mismo país y ha llegado aquí, entonces por qué yo no iba a hacerlo'. Quiero creer que eso va a hacer que una nueva generación apoye mucho más el wrestling y se dedique a ello si realmente les gusta.

Descarté en el camino llegar a la WWE porque pensaba que no era viable...

P: Dice que de niño no tenía ese referente, ¿se podía imaginar entonces que llegaría a la WWE y ganaría en tan poco tiempo un torneo así?

R: Para nada, para nada. Yo cuando era pequeño, obviamente tenía el sueño de llegar a WWE, pero es un sueño que descarté en el camino porque pensaba que no era viable. Por muchas razones, en realidad. No había gente de mi tamaño, no había gente con mi físico. Pensaba que no podía llegar. Obviamente no había nadie nacido en España.

Eso es lo que estábamos hablando antes. Yo creo que es algo muy importante que que haya roto esa barrera no solamente por mi nacionalidad, sino también, como he dicho antes, por mi físico, por mi estilo y demás. Demostrar que a la gente le gusta eso es algo muy importante.

A-Kid, durante su pelea contra Trent Seven en la final de la Heritage Cup WWE

P: De lo más especial que vimos en redes sociales fue el mensaje de felicitación de Triple H. Creen en A-Kid y creen en su futuro.

R: Te ayudan a seguir adelante y te ayudan a superarte cada día. Y es un golpe de realidad que es muy necesario muchas veces. Ganas ese torneo, crees que estás en la cima del mundo... Tienes a alguien como Triple H diciéndote: 'Sí, muy guay, pero piensa en lo que puedes llegar a ser, piensa en el futuro'. Hoy, sin ir más lejos, voy a ir al gimnasio, voy a seguir adelante y voy a trabajar para no solamente seguir ahí, sino superarlo y seguir. Seguir hacia delante.

P: Parece que no se quiere poner metas...

No he sido nunca de metas. Mi objetivo ahora mismo es disfrutar esta victoria. Y no sési seré capaz de defender la Copa. Me gustaría muchísimo, porque además creo que el formato es muy interesante y ha dado mucho juego. No tengo ninguna meta, simplemente seguir trabajando y seguir mejorando como luchador y como persona.

P: En principio seguiremos viéndole en NXT UK durante un tiempo y creciendo así.

R: Obviamente, obviamente.

Es increíble ver el futuro y lo que voy a poder ser capaz de hacer con todo esto

P: ¿Como se recibió en el vestuario su victoria?

R: Por ejemplo, en Twitter ayer, William Regal también también puso algo de continuar el legado europeo y demás. Es algo muy importante. Cualquier persona que me conozca sabe lo importante que ha sido William Regal para mí, incluso cuando no le conocía. Una inspiración increíble. Bajo mi punto de vista, uno de los mejores luchadores nacidos en Europa. Y tener esa relevancia y ponerla sobre mí y decir 'tú eres el legado europeo, eres la representación máxima del wrestling europeo ahora mismo en WWE'. Guau, son palabras grandes, son palabras mayores.

Entonces, no solamente él, todos mis jefes, todos mis compañeros han mostrado un gran apoyo sobre mi trabajo. ¿Qué más puedo decir? Es increíble estar en esta situación y es increíble ver el futuro. Ver lo que soy, lo que voy a poder ser capaz de hacer con todo esto.

P: Hablando de su lucha en la final contra Trent Seven. Se hizo difícil por momentos, fue dura y con emoción. ¿Hubo un momento en que pensara que se le escapaba?

R: Cien por cien. Creo que sin duda ha sido el combate más duro que he tenido en mi vida. Trent Seven es increíble, era una de las personas con las que me quería enfrentar. Siempre lo ha sido. Qué mejor lugar que esta final. Me empujó a mis límites y yo creo que le empujé a él a los suyos. Fue increíble. Hubo momentos en el combate en los que realmente no sabía si me podía levantar. ¿Cómo iba a ganar si ni siquiera puedo andar?

Y sin la gente no existe ese apoyo directo. Tienes que sacar esa motivación extra de algún lado y no se muy bien de dónde la saqué, pero pero lo hice. Y ser capaz de verlo fue emocionante.

Trent Seven entrega la Heritage Cup a A-Kid WWE

P: Gana la final y, además, contra Trent Seven. Ese 'paso de antorcha' al final del combate fue muy simbólico. El 'chico anónimo' ya no lo es.

R: Es importante que sea Trent la persona en pasar esa antorcha, porque es una persona que me ha conocido desde el inicio de mi carrera estrictamente profesional.

Fue uno de mis primeros rivales en las independientes, en la escena británica, y siempre se ha preocupado mucho, aunque no lo pareciese. de dónde iba a ir, cuál era mi siguiente paso y asegurarse de que hacía las cosas bien. Siempre me ponía un poquito en el camino correcto cuando lo necesitaba. Ser capaz de compartir ese momento con él en el ring fue muy, muy, muy especial.

Jamás pensé que el wrestling nacional iba a estar así de representado en una escena tan importante como WWE

P: Para acabar, ¿qué mensaje mandaría al público español?

R: Bueno, primero muchísimas gracias porque me sigue pareciendo surrealista todo el apoyo que estoy recibiendo. No solamente en la final, sino durante todo el torneo y básicamente durante toda mi carrera en WWE. Y nada, que sigan disfrutando, porque yo lo estoy haciendo muchísimo. Estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo en WWE.

Y como he dicho antes, miro al futuro y miro todas las posibilidades que tenemos por delante. Y es increíble. Jamás pensé que el wrestling nacional iba a estar así de representado en una escena tan importante como es WWE.

