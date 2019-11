A-Kid, el primer español en la WWE: de hacer las pruebas con el Real Madrid al cuadrilátero

André The Giant, Hulk Hogan, Ric Flair, Undertaker, John Cena... Todos estos nombres son parte de la infancia de los más mayores y de los más jóvenes. Y muchos, de pequeños, han fantaseado con subirse al ring de Wrestlemania y sentirse el rey del universo del mundo de la lucha libre. Pues la historia que viene a continuación es la transformación a la realidad de una de esas fantasías.

Anonymous Kid, A-Kid que "tiene más tirón" tal y como él confiesa, es el nombre profesional del primer español que ha firmado un contrato de manera oficial con la WWE (World Wrestling Entertainment), la empresa más grande dentro del mundo de la lucha libre. A sus 22 años lleva una larga trayectoria entre las empresas independientes, hasta el punto que confiesa que solo ha viajado por el mundo "para luchar".

Después de cruzar el charco a los Estados Unidos, donde el universo del wrestling es más fuerte, pasando por el Reino Unido (su nuevo hogar ya que el contrato que ha firmado le involucra con la empresa 'filial', NXT UK) y por diferentes lugares de Europa expandiendo el gusto por el entretenimiento a través de la lucha libre, atiende a EL ESPAÑOL en el Gimnasio Lucharama de Madrid justo después de obtener su primera victoria este pasado jueves.

Primer combate, primera victoria

Afortunadamente he tenido un gran inicio. Han contado conmigo desde esta primera semana con un combate importante y he podido devolver esa confianza con un buen combate y una victoria. Es muy importante que me haya llegado esta oportunidad también porque nunca un español ha conseguido esto.

Menuda responsabilidad, ¿no?

Es una responsabilidad pero tampoco puedo pensar mucho en ello. Es verdad que soy español pero soy un luchador por encima de todo. Tiene un punto de presión ser el primero, pero estoy más que capacitado para marcar el camino.

A-Kid, en el Gimnasio Lucharama de Madrid

¿Pero por qué el wrestling es tan poco popular en España?

Creo que no se entiende el wrestling en España. Es algo similar al arte. Los que intentaban ver el teatro del siglo V, seguramente había mucha gente que no lo entendía y lo insultaba. Es muy fácil criticar algo sin haberte parado a verlo. Pero no conozco a nadie que haya ido a un show de wrestling y no le haya gustado.

Después de la época de Telecinco y de Cuatro con Héctor del Mar, parece que no termina de enganchar ahora en Neox y Mega, ¿qué le falta a este wrestling?

Pues mira, creo que uno de los puntos clave para reenganchar al wrestling en España puede ser mi llegada a la WWE. Entiendo que un chico ve un show desde aquí y le puede gustar, pero no ve a ningún español. No se siente representado. Pero, sobre todo, ojalá motive a más gente para que se practique por España más wrestling.

Hablemos de ti, ¿de dónde viene esto de 'A-Kid'?

La primera vez que luché no había pensado un nombre, el público empezó a gritar 'Niño Anónimo' y me gustó. Cuando salí de España por primera vez lo internacionalicé traduciéndolo al inglés y luego, como 'Anonymous Kid' no era muy popular, lo acorté.

¿Qué ha supuesto para ti el salto a la WWE?

En lo profesional es un gran salto, pero sobre todo lo es en lo personal. En los últimos años he estado compaginando estudios y wrestling y después dejé los estudios y empecé a trabajar para poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba. Fichar por la WWE ha supuesto que pueda dedicarme íntegramente a esto.

A-Kid aplicándole un 'dropkick' a Kassius Ohno wwe.com

No me quiero imaginar cómo fue el día en el que te lo comunicaron

Me llegó un mail un día en el que estaba dando clases a los niños y no podía pensar en dar clase. Fue después de hacer unas pruebas en Reino Unido con mi compañero Carlos Romo. Dos semanas después me llegó este mensaje para fichar por NXT. Cuando lo recibí no me lo creía. Llamé a mi pareja, que también se dedica a la lucha, amigos, familia... Fue un momento increíble.

Tú qué eres de mi edad te enganchaste con las retransmisiones de Cuatro seguro, que nos pasó a todos. Pero, ¿cómo te entró el gusanillo para empezar?

Cuando decidí que quería ser luchador tenía 10 años. Jugaba al fútbol por aquella época. No me iba del todo mal porque había hecho algunas pruebas con el Real Madrid y otros clubes. Pero decidí que no me gustaba. A mí siempre me había gustado el wrestling pero no sabía si me podía dedicar a ello. Entonces se lo dije a mis padres. Ellos me dijeron que si encontraba la forma de practicarlo, que lo hiciera. Busqué una escuela que había por el centro de Madrid y empecé a entrenar.

Si ya casi le da algo a mi madre cuando le dije que iba a estudiar periodismo, si le digo que me voy a hacer luchador...

Yo entiendo que la primera vez que tu hijo te dice que quiere hacer wrestling lo primero que te preguntas es qué es y por qué. He tenido la suerte de que mis padres siempre me han apoyado. Cuando dejé la carrera no estuvieron muy contentos con la decisión. Pero cuando les di las razones y ahora que están viendo los resultados me apoyaron.

Pero algo preocupados estarán, ¿no?

Bueno... mis abuelos me preguntan que si me pagan por esto y que no me haga daño. Les costó entenderlo. Pero después de ver el contrato se han quedado más tranquilos.

A-Kid contempla a otros luchadores españoles que entrenan en el Gimnasio Lucharama Jose Nieto

¿Y cómo es A-Kid?

Pues, fíjate. Siempre soñaba con ser luchador profesional, pero nunca pensé que podía ser yo mismo en la WWE. El luchador que soy allí se parece mucho más a mi forma de ser que el que he sido hasta llegar a allí.



Me reconforta que sea así porque siempre me habían dicho que no podía llegar lejos si quería ser ese tipo de luchador. Llegar a la WWE y que gente respetada me diga 'eres muy bueno, sigue haciendo esto' es como una recompensa a todo el trabajo que he hecho.

Pero A-Kid nació en Triple W, ¿qué es eso?

Triple W (White Wolf Wrestling) es una asociación de amigos que decide hacer wrestling en un momento en el que no había nada de wrestling. Me dieron la oportunidad, pero realmente me tuve que educar yo solo porque no había nadie que lo hubiera practicado en España hasta la fecha.

Empecé haciendo MMA y mi entrenador, que era fan del wrestling, me enseñó cositas que me sirvieron. En 2017 Triple W me dio mi primer combate importante ante Ricochet (actualmente en el roster de la WWE) y en ese momento decidí dedicarme profesionalmente.

Por ahora se le podrá ver semanalmente en el show de NXT UK y después de este gran comienzo parece que hay grandes planes para el joven luchador español. El gran deseo será verle dentro de poco en el 'roster' principal de la WWE.

