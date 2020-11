Kalisto, el 'superhéroe' de WWE que casi murió en el ring: "Soy un gladiador y mi espada es mi máscara"

Las máscaras son una de las más antiguas tradiciones de la lucha libre. A lo largo de la historia se han ido forjando iconos enmascarados como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras o la legendaria superestrella de la WWE Rey Mysterio. EL ESPAÑOL ha podido hablar con uno de esos luchadores que siguen sus legados y que es en la actualidad de los más queridos en la mayor empresa del wrestling del mundo: Kalisto.

Kalisto (Chicago, Estados Unidos, 1986), cuyo nombre real es Emanuel Alejandro Rodríguez, también llamado 'Manny', es uno de los grandes representantes latinos de la WWE en la actualidad. Nacido en territorio estadounidense, pasó sus primeros años de vida en Ciudad de México y fue yendo y viniendo entre un lugar y otro siendo un niño. Seguidor de la lucha libre mexicana, conoció en EE.UU. el wrestling de la WWE o la WCW.

Empezó a entrenar en 2006 e influenciado por luchadores como Octagón o Tinieblas eligió el nombre de Samuray del Sol como alias en el ring. Desde el principio luchó con la máscara. Fue haciéndose un hueco en el circuito independiente hasta que en abril de 2011, durante una gira por mexico, sufrió el susto de su vida. En un evento hizo uno de sus movimientos aéreos típicos, saltando del ring para lanzarse contra sus oponentes, pero su cabeza chocó contra la barrera del público. Quedó incosciente y sufrió un fuerte traumatismo que pudo costarle la vida.

Pero Manny no se rindió y siguió luchando pese a que se planteó abandonar. Ya entonces había atraido la atención de la WWE, pero crecería en una de las mayores empresas de lucha libre mexicana, la Triple A. Allí su ídolo, Octagón, le entregó su máscara y le nombró su heredero, pasándose a llamar Octagón Jr. durante un tiempo. En Estados Unidos siguió dejando grandes actuaciones en empresas como Dragon Gate o Evolve y en 2013 fichó finalmente por la WWE.

A lo largo de sus siete años en la WWE, Kalisto se ha hecho un nombre ganando varios títulos y dejando actuaciones sobre el ring a recordar por su espectacular estilo de lucha. Durante un tiempo formó parte del equipo Lucha House Party, pero ahora, tras una lesión, vuelve a 'volar' solo en el show de SmackDown. Kalisto nos habla de sus metas las tradiciones que le acompañan y reconoce que no hay nada que desee más que luchar algún día contra Rey Mysterio, algo que hasta ahora no se ha visto.

Pregunta: Hemos visto su regreso de la lesión y el Draft ha separado su camino del de Gran Metalik y Lince Dorado, sus compañeros en Lucha House Party. ¿Qué espera de su nueva etapa en solitario en SmackDown?

Respuesta: Lo más importante es que me estoy enfocando en mí mismo. En ser el mejor del mundo. Siento que he estado gastando mi tiempo, porque sé lo bueno que soy y que puedo serlo más. Cuando regresé, traté de motivar a Lince y Gran Metalik. Ahora ellos están haciendo su carrera en Raw y yo estoy a lo mío. Les deseo lo mejor, así quedamos.

Quiero hacer un gran ruido en SmackDown. Ya he hecho ruido y lo he hecho ahora también con mi regreso, pero quiero hacer más ruido todavía.

P: Han pasado siete años desde que llegó a la WWE. Ganó dos veces el Campeonato de los Estados Unidos, una el Campeonato Crucero, se impuso a Braun Strowmann... ¿Qué metas se pone Kalisto?

R: Wow, ¿tanto tiempo? Fui uno de los primeros, bueno yo y Murphy, de los que estuvimos en el Performance Center. Ahí conocí a Sasha (Banks) y a todos. Fue historia.

La mera verdad, no me enfoco en títulos. Quiero ver hasta dónde puedo 'brincar'. Más allá de las cuerdas. ¿Qué más alto puedo llegar? Le gané a Braun Strowmann y nadie esperaba que le fuera a ganar. Me lastimó al final, pero yo gané. Mucha gente duda de que alguien como yo pueda ganarle a Braun Strowmann.

Dame la oportunidad y puedo enseñar al mundo lo que puedo hacer. La oportunidad lo es todo, ¿sí o no? Ahora me estoy enfocando en mejorar mi cuerpo, mi mentalidad y así agarrar mis metas y cumplirlas.

Me encantaría luchar un día contra Rey Mysterio y saber quién es mejor

P: ¿Hasta dónde le gustaría llevar el legado de Kalisto?

R: ¿Mi respuesta? Luchar un día contra Rey Mysterio. A ver quién es el mejor luchador del mundo. Me gustaría enfrentarme un día contra Rey. Quiero mejorar y hacer más cosas, pero un día me gustaría estar ahí. Estar, por fin, en el ring contra Rey Mysterio. Nunca he estado con él, pero ahora estoy enfocado en mí mismo. Mejorando cada día.

P: Siguiendo el hilo con Rey Mysterio, ¿qué significa su figura para que sea una meta en su carrera?

R: El nombre Rey Mysterio es bien famoso. Me encantaría, un día, enfrentarme contra él y enseñar la calidad de lo que puedo hacer dentro y fuera del ring. Saber quién es mejor. Ahora estoy contento, feliz, motivado y listo.

P: Le une con Rey que ambos lleven máscara. ¿Cómo explicaría a alguien que desconoce esta tradición de la lucha libre lo que significa llevar la máscara?

R: Un luchador hace la máscara, nunca al revés. Yo soy un gladiador, un knight (caballero en inglés), y mi espada es mi máscara. Para un vikingo o un gladiador de aquellos tiempos su espada lo era todo.

Mi máscara también tiene significado, todas ellas lo tienen. Los tres picos (el del centro lo 'dibuja' su pelo) o mi recuerdo cuando estaba en México como Octagón Jr. Son cosas que salen de dentro de mí, expresándome así como Kalisto. Durante todos los años, mis entrenamientos, mis sacrificios... Todo, absolutamente todo, se expresa en mi máscara. Yo hago mi máscara como un gladiador hace y diseña su espada y su escudo.

Para nosotros, los latinos, los mexicanos, es como una religión. Desde los aztecas, los mayas, antes de pelear en sus guerras se podían ver los diseños de cada uno, representando a un animal, como una pantera o lo que sea, o a un dios. Lo que sentían ellos, lo enseñaban en sus máscaras. La gente que no sabe por qué tenemos máscaras debe saber que para nosotros es nuestra espada, somos gladiadores. Y antes de la guerra nos ponemos la máscara.

También a los niños me encanta explicárelo así: 'Yo soy Batman dentro del ring. Pero Batman ya tiene su historia. Yo soy Kalisto, el rey del aire'. Me ven como si fuese un superhéroe y a mi me encanta provocar las sonrisas de todos. Me encanta explicar por qué llevo máscara.

Nunca se me olvidará la presencia de The Undertaker ni su rivalidad con Yokozuna

P: La semana que viene llega Survivor Series, un evento homenaje al Undertaker ('El Enterrador') por su retirada. ¿Qué recuerdo tiene más presente sobre él cuando le mencionan su nombre?

R: Nací en Chicago, pero crecí en México y luego regresé. Para la primera vez que llegué a Estados Unidos ya me encantaba la lucha libre, pero no sabía qué era la WWF (actual WWE). Encendí la tele porque quería ver lucha, me encantaba ver lucha, y cambié de canal. Estaba Undertaker contra Yokozuna. Salió como un vídeo de su historia, de su rivalidad, y me quedé alucinado. Era completamente diferente a todo, un mundo diferente, como una película de acción.

Lo tenían todo. Cómo se presentó Undertaker... Yokozuna estaba motivado pensando que iba a derrotar a Undertaker, pero a la vez tenía miedo. Nunca se me va a olvidar la presencia de The Undertaker aquel día ni su rivalidad con Yokozuna. Aquello me robó la atención y el amor hacia la WWE.

P: ¿Tiene alguna anécdota con él que nos pueda contar?

R: Alguna vez nos hemos saludado, pero conversaciones casi no he podido tener y me encantaría tener una buena con él. Y una lucha contra él, pero Dios solamente sabe.

