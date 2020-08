Andrade, un luchador de la WWE de vuelta a sus raíces: "Vengo de cero; en ocasiones peleé lloviendo"

No es difícil sobrevivir en tiempos de coronavirus para ninguna disciplina deportiva y la WWE, la mayor empresa del mundo de wrestling -o pressing catch, como se conoce aquí en España-, no ha frenado en ningún momento su ritmo de trabajo. Se ha adaptado a las circunstancias trasladando sus eventos (sin público) al Performance Center de Orlando, donde ya se celebró Wrestlemania 36 y donde el próximo 23 de agosto tendrá lugar la edición anual de SummerSlam, el segundo show más grande de la empresa.

Allí estará Andrade (Gómez Palacio, México; 1989). Luchador mexicano y de tercera generación. Su abuelo, su padre y sus tíos se subieron antes que él a un ring, por lo que la lucha libre corre por sus venas. EL ESPAÑOL ha estado presente en una charla con la superestrella latina a poco más de una semana de SummerSlam, donde competirá junto a Ángel Garza contra The Street Profits por los Campeonatos por Parejas de RAW.

Hablar del wrestling y del legado latino es hacerlo de Eddie Guerrero o Rey Mysterio. Ahora Andrade encabeza un nueva hornada de talentos entre los que se encuentran su compañero Garza, Kalisto, Lince Dorado, Great Metalik o, el más reciente 'fichaje', Dominik Mysterio, hijo del mito enmascarado. Ellos mantienen la lucha libre más viva que nunca en la WWE. Tradición al servicio del espectáculo.

Andrade empezó luchando en su país, luego dio el saltó a Japón y desde 2015 forma parte del roster de la WWE. Los cambios sufridos en los eventos por la Covid-19 son menos patentes en un luchador que empezó desde abajo y durante parte de su carrera peleó sin apenas público y, en ocasiones, hasta con lluvia, como nos cuenta. Nada ni nadie le quita la atención de los campeonatos que espera conquistar en SummerSlam.

P: Llevamos un tiempo viéndoles luchar sin público, quería que me dijera si ha tenido que cambiar algo de su desempeño sobre el ring por ello y si ha sido un proceso complicado.

R: Para mi no ha sido difícil luchar sin público. Los primeros eventos -durante la pandemia- eran sin nada de gente, solamente estaban los cámaras. Ahora que mandan a los talentos de NXT de público te sientes mejor. Pero no ha sido difícil ya que inicié de cero y vengo de una familia luchística. Lucharon mi abuelo, mis padres... Inicié en una arena muy pequeña, en ocasiones llovía, eran arenas no techadas, de 10-15 personas... En ese momento era como cuando ahora estaban solo los cámaras.

Vengo de cero, de arenas muy pequeñas donde había muy pocas sillas. No es difícil, al contrario. Para mí es genial porque están todas las cámaras y puedo demostrar a toda la gente que está detrás del televisor quién es Andrade. Sabes luchar y no dependes del público, que por otro lado te apoya mucho y está genial que lo haga.

P: ¿Será menos especial ganar los campeonatos por parejas sin público y sin la gente que te rodea a tu lado?

R: No será lo mismo. Estaría genial haberlo obtenido en una frontera que haya mucha gente mexicana, en algún país latino o en España que nos identificamos mucho con el idioma. Pero este SummerSlam hay que aprovecharlo y es el momento tanto de Garza como mío de ganar este campeonato y celebrarlo. Que la gente en cada país lo celebre.

Cumplí un sueño al llegar a WWE y al enfrentar a Rey Mysterio

P: Han pasado dos años desde su ascenso al roster principal -entre 2015 y 2018 peleó en NXT-, ¿cómo valora su experiencia hasta ahora y con qué momento se queda?

R: Cumplí un sueño. Lo es tanto llegar a WWE como enfrentar a Rey Mysterio. Cuando empecé como luchador, él tenía el campeonato de WWE que lo ganó en Wrestlemania. Y ahora enfrentarlo en WWE y ganarle el campeonato de Estados Unidos es genial. He cumplido muchas metas y sigo cumpliéndolas. Es el momento de obtener esos campeonatos de parejas ya que tienen mucha historia. Ya estamos solo a diez días de este gran evento.

P: Quería preguntarle por lo que pasó en RAW con Dominik, cuando fue atacado por Seth Rollins, y le dio apoyo por Twitter.

R: Rey Mysterio, a parte de la gran rivalidad que tengo, es una gran persona y un gran rival arriba del ring. Me hubiera encantado enfrentar a Dominik en su debut aquí en WWE. Yo creo que un futuro nos podemos estopar. Tanto yo como muchos mexicanos nos sorprendimos. Con cada quien que es de tu país, sientes que es de tu sangre y siempre se le apoya sea rudo o técnico. En SummerSlam espero que demuestre la casta y muestre de qué está hecho.

Andrade, durante una lucha contra Rey Mysterio WWE

P: Muchos fans hablaban de una posible llegada de otra Latino World Order a WWE y de la posibilidad de vuestra victoria por los Campeonatos por Parejas de RAW y la de Lucha House Party -equipo formado por tres latinos- por los de Smackdown. ¿Le gustaría unirse al resto de latinos y conquistar WWE?

R: Primero, es un hecho que vamos a ganar esos campeonatos. Es momento de que vuelvan a manos latinas, ya que en su momento tanto Eddie Guerrero como Rey Mysterio lo tuvieron. Es momento que tanto Garza como yo tengamos esos campeonatos.

Durante mucho tiempo estuve solo, hoy tengo al lado a Garza y son nuevos horizontes, nuevas experiencias teniendo una pareja. Me siento listo y a gusto con él porque es mexicano y también de tercera generación. Lo trae de sangre lo que es la lucha libre y el wrestling. Esos campeonatos tienen que ser nuestros.

Siempre que llega otro latino se ha comparado con Eddie Guerrero y se ha querido este tipo de agrupación. El Universo WWE siempre habla de que quiere otro LWO. En un futuro me encantaría hacer una agrupación, pero ahora estoy enfocado en los campeonatos con Garza.

P: Ha dicho que mucha gente compara a Garza con Eddie Guerrero, el máximo exponente latino del entretenimiento deportivo. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que hay similitudes entre su compañero y Eddie Guerrero?

R: A todo latino que llega, como cuando lo hizo Alberto del Río, se le compara con Eddie Guerrero. No va a haber un Eddie Guerrero. Es una gran leyenda. A todos se le compara. Lo hicieron conmigo, ahora con Garza y no sé si lo harán con los que están en NXT. Y si usan máscara se compara con Rey Mysterio y tampoco va a haber otro como él. No estoy de acuerdo con eso.

En la escuela tenía un poco de mala conducta, me peleaba mucho en clase. Ahora tengo disciplina

P: Hemos visto recientemente la introducción de RAW Underground -un formato al estilo lucha callejera-. ¿Cree que puede adaptarse bien con su estilo?

R: Todavía no me ha tocado, pero me encanta. En la lucha libre tengo la disciplina desde los seis años o, bueno, desde que nací. Siempre entrené. Si que en la escuela tenía un poco de mala conducta, me peleaba mucho en clase. Ahora tengo otra disciplina en lo que es controlarme. Pero estoy listo para eso. Soy luchador profesional, pero también tengo las bases en la lucha. He entrenado muchas cosas como box, grecorromana... No soy perfecto en todas ellas, pero he entrenado muchas cosas para ser un luchador completa. Hay muchos estilos y más en lo que es la WWE ya que hay mucho talento.