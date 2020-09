A-Kid: "Quiero demostrar que soy el mejor wrestler técnico de NXT UK y de la WWE en el futuro"

La WWE relanza este jueves NXT UK. La división europea de la mayor empresa de wrestling del mundo no emite un capítulo nuevo de su programa semanal desde abril (el último en grabarse fue en marzo) por culpa de la pandemia, pero vuelve renovado y sobre un escenario nuevo situado en los estudios de la cadena BT Sports en Londres. Allí estará el español A-Kid, el primero de nuestro en país en firmar con la WWE.

EL ESPAÑOL ha hablado con Carlos Ruiz, su nombre real, de cara a su regreso a un ring tras tantos meses sin hacerlo para pelear en un show. El suyo es uno de los nombres incluidos en la Heritage Cup, otra de las novedades que trae el relanzamiento de la marca y que se trata de un torneo que se disputa bajo reglas que recuerdan al estilo europeo de antaño.

Además, nos habla de lo que significa para él trabajar con gente como Triple H, Shawn Michaels o William Regal con tan solo 24 años. Y nos confiesa algunos de sus sueños, como el de luchar algún día en Madrid, su ciudad, con la WWE: "Poder cerrar ese círculo y poder estar en ese ring es algo que será muy especial".

¡@NXTUK y @AKidWrestler están de vuelta y la Superestrella nos invita a verlo de nuevo este jueves 17 de septiembre! pic.twitter.com/qICxZ3H1P9 — WWE España (@WWE_es) September 14, 2020

Pregunta: ¿Cómo afronta la vuelta al ring tras tantos meses de parón? ¿Hay nervios?

Respuesta: Con ganas de volver a empezar. No suelo sentir muchos nervios, pero sí que tenía un poco de miedo de 'a ver si he perdido algo'. Sobre todo, a nivel físico. Pero estar en el Performance Center (PC) me ha hecho recuperarlo rápido.

P: Viendo como en Estados Unidos se ha seguido con la programación de Raw, Smackdown y NXT, ¿servía para saciar la ganas de estar en el ring o hacía echarlo aún más de menos?

R: Un poco ambas -risas-. Es verdad que lo veía y podía estudiar lo que hacían y demás. Pero obviamente quería formar parte de ello también. Volver ha sido especial.

P: ¿En qué ha aprovechado más este tiempo? Ha mencionado estudiar, ¿qué ha estado analizando este tiempo?

R: Intentaba ver todo lo que hacían porque era diferente a lo visto hasta ahora por las circunstancias. Nunca suelo ver wrestling actual. Me he centrado mucho estos meses en el wrestling europeo, aquello que hacíamos aquí en los años 60, 70 y 80.

P: Es algo nuevo luchar sin el calor de la gente, solo ante los cámaras, los técnicos... ¿cómo se prepara uno para ello?

R: A nivel mental debes pensar que es lo mismo. Es luchar contra una persona, querer ganar, querer contar una historia... Y saber que hay gente viéndome en casa y luchar para esa gente. Lo único difícil es sacar esa fuerza dentro de ti que suelen dar los fans. Cuando llega ese momento duro del combate y te tienes que levantar y no hay nadie para apoyarte es un poco más complicado.

P: En el momento en el que puede volver al gimnasio, a subirse a un ring, ¿cómo ha sido el regreso a los entrenamientos?

R: Recuerdo que el primer día fue un poco difícil, sobre todo a como venía en marzo. Pensaba que era algo ya natural, que no tenía ni que pensar en lo que estaba haciendo y solo hacerlo. Y volver y ver que ahora tenía que pensar en todo lo que hacía en todo momento... A veces pensaba: '¡Qué dices Carlos, no puedes hacer eso!'. Ha sido un poco rara la transición. Pero estar una semana en el PC te hace recuperar eso.

Mi objetivo es ganar el torneo de la Heritage Cup y demostrar mi estilo europeo

P: Se podría decir que antes del parón estaba siendo una de las revelaciones de NXT UK, ¿qué quiere demostrar como A-Kid en el regreso? ¿Teme que se haya olvidado la gente?

R: No, para nada. Creo que vamos a volver más fuertes que nunca. El set-up que tenemos en BT Sport es increíble. Toda las storylines están siendo increíbles. Mi objetivo es ese torneo, el Heritage Cup, y demostrar el estilo europeo.

P: La Heritage Cup. Un formato nuevo, con reglas nunca vistas en la WWE. ¿Cómo cree que se adaptará y qué espera del torneo?

R: Es un estilo que he estado estudiando casi toda mi vida -risas-. Poder formar parte de ello es algo increíble y no solo hacer un combate así, sino hacerlo en WWE, en NXT UK. Creo que vamos a demostrar mucho en este torneo.

Es algo distinto. Y es sobre todo rendir un homenaje al wrestling que se hacía aquí en Europa. Yo este último año he estado aprendiendo de gente Johnny Saint, William Regal o Robbie Brookside que eran famosos por ese tipo de combates. Esos combates en rondas en Reino Unido, en Alemania, en España... Poder dar eso de vuelta es muy especial.

P: ¿Se ve con fuerza para dar la sorpresa?

R: Lo bueno de este torneo es que no va a haber sorpresas. Va a ganar el mejor en este estilo y como nunca se ha visto este estilo nadie sabe quién es el mejor. Pero yo sé que soy yo. Para mí no es ninguna sorpresa.

P: Ha pasado más de un año de su debut en NXT UK. Triple H le ha mencionado en este tiempo, diciendo que le ve potencial para acabar en TakeOvers, PPVs o Wrestlemania. ¿Qué siginifica que una leyenda de su calibre, con su peso en la empresa, tenga ese pensamiento?

R: Es algo muy positivo. También lo he sentido con William Regal o Shawn Michaels. Cada vez que ven mi trabajo y me dicen que están contento es muy especial porque esa gente es lo mejor que ha habido en la industria. Que se aprecie lo que hago encima de un ring es algo muy especial.

Que Triple H tenga esas palabras significa que lo estoy haciendo bien, que voy por el buen camino. A veces es lo que necesitas: saber que lo que estás haciendo tiene sentido y va a llevarte a algún sitio. Se preocupan muchísimo por su talento y es impagable.

P: ¿Se nota desde la división la atención de gente como Triple H y otras figuras importantes de la empresa?

R: Sí, totalmente. Desde el primer día hasta ahora su único objetivo ha sido mejorarme como persona y como luchador. Creo que no puedes pedir más de una empresa. Si te estás dedicando a lo que te gusta, es increíble.

A-Kid, durante una de sus peleas en NXT UK WWE

P: ¿Cómo se recibió al primer español en entrar en la WWE?

R: Para ellos supongo que indiferente. Ni siquieran sabría que era el primero. Solo es algo grande aquí en España. Para mí es muy especial y necesario. Yo cuando era un niño pequeño no tenía ese referente y pensaba que nadie llegaría a la WWE. Si un niño o una niña me ve, tiene ese referente y puede decir 'si trabajo lo suficiente, hay un camino y puedo llegar a ello'. Ser esa persona para mí es muy especial.

P: El 15 de mayo había programado en Madrid un show de la WWE que tuvo que ser aplazado por la crisis del coronavirus. En el futuro se espera que la empresa vuelva. ¿Qué significaría llegar a Madrid, que es tu ciudad, y luchar como wrestler de la WWE?

R: Sería increíble. De pequeño iba ya a esos shows y siempre, igual suena absurdo, siempre pensaba que me iban a sacar al ring. Que iba a llegar alguien de seguridad y me iba a decir: '¿Quieres subir?'. Poder cerrar ese círculo y poder estar en ese ring es algo que no quiero pensar ni cómo será, pero sé que será muy especial.

P: La WWE es seguida en España, pero mucho más en países latinoamericanos. ¿Ha servido estar en la WWE para entrelazar con los aficionados de Latinoamérica?

R: Sí, he tenido bastantes contactos. Sobre todo entrevistas y demás. Nunca había tenido esa relación. Es algo que me encantaría, luchar allí. Nunca he estado, además, ni como turista. Ojalá algún momento con la WWE podamos ir a México, Chile u otro país de Latinoamérica.

P: ¿Qué es lo siguiente en lo que piensa A-Kid dentro de NTX UK?

R: Yo solamente pienso en ese torneo -la Heritage Cup-. Quiero ganarlo. Demostrar que soy el mejor wrestler técnico de la marca y, posiblemente, de la empresa en el futuro. Seguramente esa sea la meta.

P: Habla de demostrar que es 'el mejor wrestler técnico'. ¿Es esa la carta de presentación que le gustaría tener en la WWE?

R: Sí, pero no solamente eso. Considero que soy un wrestler muy distinto al resto. Tengo esa técnica por mi estilo y por haber hecho MMA, pero también salto, también vuelo, también pego. Creo que mi estilo no puede encasillarse. No se me puede definir con uno solo. Lo importante es que cada vez que vean a A-Kid van a ver el estilo de A-Kid, que nadie más puede ofrecer.

Cuando vean a A-Kid van a ver el estilo de A-Kid, que nadie más puede ofrecer

P: Si hubiera que comparar a A-Kid con algún luchador de NXT UK y otro del roster principal, ya sea por el estilo o por otras similitudes, ¿cuáles serían esos luchadores?

R: Es complicado. Siempre he cogido como mezcla. La única persona en la que me veo reflejado en lo que él hacía es Owen Hart. Es un poco lo que aspiro a ser como luchador, ese híbrido entre high-flying y wrestler técnico. En el roster actual diría, quizás, una mezcla entre Daniel Bryan y Rey Mysterio. Pero no encuentro a una persona que haga eso a la vez.

P: Volviendo a su infancia y hablando de nombre, ¿con quién se imaginaba compartiendo ring y estar cara a cara?

R: Rey Mysterio es uno de los nombres porque todo el mundo sabe que fue muy grande en España. Pero una vez que avancé en mi carrera y demás, Bret Hart es, sin duda, el wrestler con el que me gustaría haber compartido ring.

P: Una nueva hornada de talento latino ha ido llegando al roster principal de la WWE en los últimos años. Dominik, Andrade, Garza... ¿Cuál de todos ellos podría hacerle sacar lo mejor sobre un ring?

R: No necesito a nadie para que me lo saque porque sé que siempre voy a sacar lo mejor de mí. Pero, por ejemplo, Andrade. Sé que haríamos algo increíble si estuvieramos en ese ring juntos. AJ Styles, Randy Orton, Keith Lee... Hay muchísimo talento en WWE. Tiene el mejor del mundo. Vas a querer subirte al ring con todo el mundo.

P: Hemos visto recientemente la aparición de Dominik. Otro luchador joven, solo un año menor que usted, y ha tenido un debut por todo lo alto en SummerSlam, primero, luego un Steel Cage Match... Es un debut atípico, ¿pero cómo se imagina ese debut en el roster principal?

R: La verdad que no lo pienso -risas-. Con que me den un combate voy a demostrar lo que soy. Obviamente tienes estos sueños de debutar en un PPV grande.

Volviendo a Dominik, ha tenido un debut atípico porque ha tenido una carrera atípica. Eso es así. Es algo muy difícil lo que ha hecho. Todo el mundo que vea a Dominik va a pensar en su padre, que es uno de los mejores del mundo. Salir de esa sombra como lo ha hecho es muy especial.

No me lo esperaba. Ha estado entrenando en la sombra sin que nadie lo vea, porque si alguien lo ve no puede tener un debut normal. Un debut en silencio. Claramente ha hecho sus deberes y está al nivel. Yo, la verdad, me quedé flipado cuando ví el combate.

P: Imaginaba mientras me respondía una pareja en unos años de Dominik & A-Kid...

R: -Risas-. Hombre si puedo aprender de Rey, yo hago pareja con Dominik.

WWE ha hecho que sea el mejor luchador posible en un año; imagínate lo que podría hacer en tres

P: Regresando a lo que se nos viene encima, el regreso de NXT UK, ¿qué puede esperar la gente que vea el show el jueves?

R: Vamos a volver más fuertes que antes y es algo muy difícil cuando vuelves a lanzar una marca. Lo creo realmente. No solo por lo que se está lanzando a nivel de producción, sino por el roster. Formar parte del PC con todos... Se respiraba un ambiente de 'estamos de vuelta y queremos estar lo mejor posible'. Honestamente, creo que los fans van a disfrutar muchísimo de la vuelta de NXT UK.

P: El ambiente en el vestuario a la vuelta, entonces, está siendo de comunión total, ¿no?

R: Todo el mundo intentando superarse y ayudándome al compañero a superarse a sí mismo, que es importante además. Así es como debe ser. Sobre todo los entrenadores se encargan de que así sea. Cada día entrenando, nos estamos apoyando y tenemos un entrenador encima diciéndonos lo que hacemos bien para seguir mejorando. Estando en esa situación no puedes empeorar como luchador.

P: ¿Qué balance hace de este último año echando la vista atrás? ¿Ha encontrado más de lo que esperaba?

R: Muchísimo más. Soy incapaz de ver un combate de hace un año, por ejemplo. Me veo y digo '¿quién es ese? Es malísimo'. Pensar en eso es algo increíble. En un año he cambiado muchísimo. He mejorado mucho y sería absurdo decir que no es por estar en NXT UK. Han hecho que sea el mejor luchador posible en un año, así que imagínate lo que podría hacer en tres.

P: ¿Ha cambiado la percepción que le tenían en el panorama español?

R: Las personas cercanas, que han entrenado y luchado conmigo, me ven igual porque no he cambiado. Pero sé que a nivel shows y fans he tenido un empuje en España. Es importante porque soy el primer español en WWE y me lo tomo como una tarea, de llevar esa bandera y decir 'este es el estilo que tenemos aquí. Soy el primero, pero no voy a ser el único'. Y sobre todo ayudar a la próxima generación a subir.

P: Su llegada a WWE abre sus puertas al talento español, ¿a quién ve siguiendo sus pasos?

R: A Carlos Romo. Mi compañero de tag team, que ya ha tenido su debut en NXT UK, puede llegar a donde se lo proponga. Sara León acaba de aparecer en la WWE Network y es algo que yo nunca había pensado. Creo que cualquiera que trabaje lo suficiente puede llegar y eso es lo importante. Si trabajan, el camino está claro.