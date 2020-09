Koeman manda otro mensaje a Luis Suárez: fuera de la convocatoria frente al Girona

Luis Suárez, Arturo Vidal y Rafinha Alcántara no han entrado por motivos técnicos en la lista facilitada por Ronald Koeman para el amistoso de esta tarde ante el Girona (19:00), el segundo de la pretemporada del Barcelona.

En el caso de Arturo Vidal, el chileno está a punto de cerrar su pase al Inter de Milán. Se esperaba que ayer martes, el centrocampista viajara a la capital lombarda para cerrar el acuerdo, pero finalmente no lo hizo. Esta mañana se ha entrenado en Barcelona, como lo certifican unas imágenes que su preparador físico, Juan Ramírez, ha compartido en las redes sociales.

Por lo que respecta a Luis Suárez, el uruguayo no cuenta para Koeman y parece que se ha enfriado la posibilidad de firmar por el Juventus italiano. Tampoco hay novedad sobre el caso de Rafinha Alcántara, que como Moussa Wagué, parecen no estar en los planes del técnico holandés.

En la lista, tampoco se encuentran Ansu Fati, Miralem Pjanic, Todibo y Marc André Ter Stegen. La convocatoria está formada por Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Coutinho, Lenglet, Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, de Jong, Junior, Aleñà, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca y Konrad.

El futuro de Suárez

Luis Suárez estaría descartando su fichaje por la Juventus de Turín. Después de someterse a su exámen de italiano para conseguir la nacionalidad, esta no llegaría hasta antes del 6 de abril, según ha informado RAC1. Por ello, no podría jugar la Champions League ya que ese día se cierra la inscripción de la lista de jugadores. De esta forma, o el uruguayo encuentra otro equipo, o seguirá en la disciplina del conjunto culé al menos durante la primera parte de la temporada.

De hecho, Ronald Koeman ya estaría planteándose esta posibilidad. Aún así en este amistoso Luis Suárez no esta convocado y seguirá sin tener minutos esta temporada. El jugador se está entrenando con sus compañeros pero no fue parte del grupo que se enfrentó al Nástic el fin de semana. Pero el holandés quizás podría verse obligado a dar un paso atrás en su intención clara de no contar con él.

La entidad sigue esperando a que llegue con ese acuerdo para poder negociar o bien la rescisión de su contrato, o un pago ínfimo por parte del club al que se fuera a mover. Cuando todo parecía avanzado con la Juventus, esta circunstancia provocada por la legislación vigente en Italia paralizará por completo la operación y tendrá que seguir buscando otras posibilidades si de verdad su intención es la de salir.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. El mercado se cierra el 5 de octubre y en tres semanas tendrá que encontrar una oferta que le satisfaga. El club ya lo ha ofrecido a otros equipos, como el Atlético de Madrid, que se planteó su fichaje pero sus problemas con el límite salarial tampoco lo permiten. La vía de España se le cierra, así que las opciones se reducen para Suárez.

