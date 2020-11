The Undertaker, el adiós del último mito de WWE: "En 30 años no hay mucho que no haya podido hacer"

La WWE (antiguamente conocida como WWF) nos presentó durante los años 80 y los años 90 personajes de lo más variopintos que se convertirían en ídolos de los niños de aquel entonces y marcarían toda una época. Pero solo uno de ellos se ha mantenido en activo hasta ahora y tras 30 años en la empresa se despide este domingo en el mismo escenario en el que se presentó tres décadas antes: Survivor Series. The Undertaker dice adiós.

Mark Calaway (Houston, Estados Unidos, 1965) ha encarnado durante la cifra exacta de 30 años uno de los personajes más emblemáticos jamás vistos en el wrestling. "El Enterrador, genio y figura, te puede llevar a la sepultura", así le presentaba de vez en cuando el gran Héctor del Mar con una de sus genuinas frases. Un gigante de 2,08 metros de altura con un aura tan aterrador como espectacular que le acompañó siempre.

The Undertaker se retira definitivamente del ring este 22 de noviembre en Survivor Series. El fin de un legendario luchador que a lo largo de los años ha tenido varios tintes desde su clásico personaje de The Deadman hasta The American Badass. Y en su gira de despedida, Galaway ha dejado de lado su mística para pasar por un proceso de entrevistas y abrir las puertas de su vida cotidiana para dar 'muerte' al Undertaker.

The Undertaker, 30 años de carrera en la WWE

En EL ESPAÑOL traemos algunas de las declaraciones del Undertaker en la rueda de prensa internacional que dio esta semana. Y esto es lo que dijo el 'Hombre Muerto' sobre su retirada: "Han sido más de 30 años, 34 ligado al mundo del wrestling y 30 con WWE. En realidad, no me planteo dejar de ser parte de WWE después del domingo. Siempre tendré mi lugar allí y una de las cosas que me sigue interesando mucho es trabajar con el talento joven".

Sobre cómo será su despedida hay mucho misticismo, como no podía ser de otra forma. Se especula que se subirá al ring por primera vez como Mark Calaway y no como The Undertaker. También que pueda despedirse con una última confrontación con alguno de sus rivales más clásicos o alguno de los nuevos talentos de la WWE. Como sea, Survirvor Series será más que un homenaje al último mito clásico en pie de la mayor empresa de wrestling del mundo.

Undertaker, en Wrestlemania 13 WWE

La carrera de Undertaker deja mil momentos a repasar. Su debut fue un 22 de noviembre de 1990 y desde el principio sorprendió con un personaje (kayfabe) que poseía poderes sobrenaturales, como el teletransporte y la manipulación del fuego y la luz. A su lado pronto tuvo como mánager a Paul Bearer, un tenebroso dueño de una funeraria. Su 'hermanastro' Kane, Yokozuna, Triple H, Shawn Michaels o Brock Lesnar serían algunos de los rivales más icónicos que tendría en estos 30 años.

"Después de 30 años en esto no hay mucho que no haya podido hacer y estoy muy orgulloso de ello", confiesa ahora. "Quizá una de las pocas cosas que me han faltado es tener un reinado más largo. Una de las últimas veces que gané el título iba a ser un reinado más largo, pero me rompí el bíceps o algo así. No lo recuerdo. Quizá me hubiera gustado trabajar más tiempo con AJ Styles o con Eddie Guerrero", reconoce.

The Undertaker y Shawn Michaels en Wrestlemania WWE

La racha del 'Deadman'

Entre sus logros, The Undertaker ha obtenido cuatro veces el WWE Championship, otras tres el World Heavyweight Championship, ha sido seis veces campeón por parejas y ha ganado un Royal Rumble (2007). Aunque el mayor de su hito de su carrera fue alcanzar una racha de 21-0 en Wrestlemania -el mayor evento anual de WWE- hasta que en 2014 (Wrestlemania XXX) fue derrotado por Lesnar. Tras perder otra vez contra Roman Reigns (Wrestlemania 33) y pelear este año contra AJ Styles en un Boneyard Match, su registro ha quedado en 25-2 para siempre.

Ahora reconoce que "no quería que terminase" su invicto en Wrestlemania: "Creo que nunca lo he dicho antes, pero no creo que Brock (Lesnar) necesitara esa victoria. No tuve ningún problema en hacerlo, por supuesto, pero no creo que fuera el tipo que lo necesitara". "Seguramente Roman (Reigns) hubiera podido usar esa victoria más que nadie", explica sobre lo que ocurrió aquella noche.

La despedida de Undertaker en Wrestlemania 33 WWE

Detrás del personaje

Aunque para el que haya seguido de cerca la carrera de Undertaker, su mayor éxito siempre será el haber podido mantener su personaje vivo, irónicamente, durante tanto tiempo. Hacerlo tuvo sus 'contras': "Durante unos 8 o 9 años estaba una media de 250-260 días al año fuera así que no volvía a casa durante mucho tiempo y no tenía esa vida social normal. No obstante, sí que tenía que valorar dónde iba a comer o dónde iba a ir ya que no quería que la gente me viera no siendo The Undertaker. Así que mi gran meta era conseguir que el personaje se sintiera real y la gente lo viera de esta manera".

La marcha de Undertaker deja un enorme vacío en la industria. Las campanas que anuncian su entrada al ring sonarán por última vez este domingo, sin público al que se le erice la piel -el coronavirus también nos roba momentos así-, y ahora sí colgará su sombrero, su bata y sus guantes para siempre.

En backstage quedará marcada su figura gracias a sus consejos. A nosotros nos dejó el más importante de ellos: "Mi filosofía de la vida es tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Y ese es un pensamiento que trato de inculcar a cualquiera. Asegúrate de tratar a la gente con respeto, no importa su estatus o si no forman parte del talento. Trata a todo el mundo por igual ya que estamos todos juntos en esto para tratar de conseguir lo mejor para nuestros aficionados". La frase con la que Undertaker 'lapidó' a tantos rivales se le aplicará a él este domingo. Rest in peace, Taker.

[Más información: Llega el IOCW Championship, un cinturón 'español' para el mundo del wrestling]